聽新聞
test
0:00 / 0:00
婆婆最不敢惹的生肖女！屬蛇賢妻良母公婆最愛 一強勢生肖不能硬碰硬
婚姻中婆媳關係是最大難題之一，陸媒《搜狐》分析三個生肖的女性家庭地位最高，看起來脾氣好，但生氣起來非常嚇人，連婆婆都不敢招惹她們。屬兔的女人無比強勢，如果跟她們來硬的，她們肯定更加硬氣。屬狗的女人天生好命，婆媳相處融洽。屬蛇的女人則是賢妻良母，受丈夫及婆婆疼愛。
生肖兔
屬兔的女人在婚姻中無比強勢，如果不尊重她們，那她們也不會給你好臉色，但她們不會無理蠻橫，相反的，她們很講道理，因此跟她們相處要以理服人，如果跟她們來硬的，她們肯定更加硬氣，所以婆婆不敢招惹她們，否則她們什麼事情都做得出來。
生肖狗
屬狗的女人天生好命，她們小時候受到朋友喜愛，也得到父母寵愛，結婚後還有丈夫、小孩的關愛，在家中說話、做事都有決定性作用，可以創造良好的家庭氛圍，婆媳之間也相處得非常融洽。
生肖蛇
屬蛇的女人很自立自強，因此通常都比較優秀，她們不只是忙於工作，還能包辦家中瑣事，同時兼具女強人及賢妻良母的角色，所以能夠備受丈夫喜愛，婆婆也會讚不絕口，婚後的生活會更加幸福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言