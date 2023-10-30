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本周「血型+生肖」財運TOP5！A型這生肖成「大黑馬」將大賺一筆

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荷包賺滿滿！11月「5星座」財運旺到爆 巨蟹收入大增、第一名財富自由不是夢

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／canva
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時間來到今年的倒數第二個月了，不管時間怎麼走，賺錢的機會一樣有。各位只要有好好抓住機會，多多運用創意與巧思，靈活展現智慧，相信你們還是能賺到不少錢。以下就是11月財運的前五名：

TOP 5：水瓶座

水瓶座在11月財運，會受到家庭跟事業的影響，而開始有所變動。本月份的家庭和情感方面有所提升，連帶增進了家庭方面的收入，有機會提高家庭的物質生活，也增加了親情方面的滿足與幸福感。個人則會比較關注在事業和社會地位，想追求更高的成功，可以取得不錯的進展，能帶來更高的薪資收入。若有事業合作的，則可加強與該團體的聯繫與溝通，可使合作夥伴更有向心力，可提升團隊的整體收入。

TOP 4：射手座

射手座在11月財運，會因為自信心的提高，帶動這個月的收入。本月份的溝通及思考能力較為提升，可接收各方面的觀點和新思維，這能幫助自己在職場上有不錯的成就。上班族可能會有事務及職位上的變動，若能把握好時機，積極表現並自我提升，可改善工作條件，也能增加得到財務上的好事。其次，在社交活動及人際關係方面，有相當不錯的魅力，可因為好人緣有財務的支持，經營事業者可加強與人的互動。但要留意不可過度貪心，避免被人利用，而產生財務損失。

TOP 3：巨蟹座

巨蟹座在11月財運，可因為有更多的表現，而提高不少收入。這個月有很好的創造性與熱情，活力也相對增加許多，很適合業務性質或是需要績效表現的上班族與老闆們，特別是在自己有興趣的行業裡，可獲得更多財務機會。而且此時的思維與溝通表現也更佳，會比較注重細節、組織和日常事務，可提高效率。像是企業管理者或是財務數字相關的工作者，對於提升自己的收入是非常有幫助的，不妨好好利用這個月的好狀態吧！

TOP 2：獅子

獅子座在11月財運，可以因為良好的溝通，而取得更多的財富。本月份的思維及溝通方面有很大的提升，能產生更多的創意與提案。這可以促進更好的人際關係，尤其在與客戶或合作方協商時，容易取得成功，進而提升財富的收益。某些當老闆的、開店的，或是有業績需求的，本月份會有很強的野心。你們若有積極追求事業上更高的成就與地位，有很大的機會可以成功，這能帶來更多的財務收入。另外某些獅子座有機會在偏財方面，可得到不錯的獲利哦！

TOP 1：天秤座

天秤座在11月財運，有機會存到財務上的目標哦！本月份對財務有很強的觀念，不論是家庭收支、個人投資理財，或是之前的儲蓄、保單方面，都能夠很大幅度的上漲。你們可能有機會獲得穩定的收入和財務安全感，甚至還有機會達到財富的自由。尤其之前積極進行投資的，在這個月可以靠著你們的智慧與優秀的專業技能，賺到不少的財富。另外也有不錯的人緣，只要發揮順暢的溝通能力，可以發現新的賺錢機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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本周「血型+生肖」財運TOP5！A型這生肖成「大黑馬」：將大賺一筆

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要細心解答，就能賣出許多商品，有人則選到大黑馬，在短時間內獲得相當高的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

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土星順行，魔羯座開始動起來，找出長期受阻礙的問題點，好好揮別處理、重新出發。日火入相中，星盤有星在10-19度者，生活變得忙碌，被迫做出財務上的決定，遇到對手能激發鬥志，這股能量運用得宜則能大破大立，注意避免脾氣急躁。水天對分，凡事不按牌理出牌，做好隨機應變的心理準備。日木對分，能力強者將受到貴人青睞。金海對分，能看清原本被隱藏的部分。

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