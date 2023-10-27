熱戀期一過就開虐星座！雙子變個人、天蠍陰陽怪氣、「這星座」超級難搞

當一段感情的熱戀期過了，等待著雙方的考驗就是磨合期，而有哪些星座的磨合期是非常虐人的呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』這幾個星座的「磨合期」特別虐！特別折磨人！你上榜了嗎？🌟，請參考太陽星座、月亮星座和金星。

▎雙子座 前後差距很大

跟雙子座談戀愛絕對是很新鮮好玩的，但是他們有一個很大的症頭就是他們很容易越愛越沒力。在熱戀期的時候，對方的一切都是優點，但是要時間一拉長，缺點開始赤裸裸的展現，雙子座就會開始糾結這段感情了。

很多人不知的是，雙子座在感情中會越愛想越多，而且他們非常重感情也很念舊。尤其時你的出現讓他們產生依賴感，這種依賴感是他們很難戒掉的。想要挺過雙子座在磨合期的忽冷忽熱，就要意識到當他們有躲你的行為時，要趕快去分析他們是真的不愛了，還是在逃避什麼。

▎天蠍座 既期待又怕受傷害

天蠍座雖然是首屈一指的感覺派，但是他們的感情絕對是需要一而再再而三的證明，生性多疑的他們本來就不太相信感情，不要以為跟他們確認關係就一切沒問題了，一但過了熱戀期，才是真正考驗的開始。

天蠍座會用一些考驗來讓你證明你是不是真的愛他，但他們用的方法通常都是激將法，這力道會有一些過猛，不是每個人都可以接受。有時候你覺得天蠍座陰陽怪氣，一直在找你麻煩，但這是他們在意的一個表現，這種戰戰兢兢的表現，就會導致跟他們的磨合期特別折磨人。

▎巨蟹座 洋蔥式的戀愛

跟巨蟹座談戀愛就像是剝洋蔥一樣，談得越久，越能看到他們情緒化的那一面。巨蟹座屬於越愛越多疑的，當他們在感情中沒有得到想要的，他們會隱藏在心中不說，這也導致很多巨蟹座會把戀愛越談越深沉，很多時候都會撐不過去，所以需要對方敏銳的觀察力去發現問題，如果你只會怪他們胡思亂想，不幫他們解惑，他們的猜疑心也會更強烈。

巨蟹座的磨合期其實不是要虐對方，他們大部分都是在虐自己，把話藏著掖著，覺得自己可以消化，殊不知越想越複雜，這時候就需要對方慢慢哄，但也不是這麼好哄，所以一定要敏銳的發現他們細膩的小心思，過了這期間你將換來的是一段最長情最穩定的戀愛。

▎射手座 平等的愛沒有困擾

射手座要進入一段感情不難，難的是要怎麼維持這段感情。很多的射手座其實剛進入一段感情會說不出對方有什麼吸引他的，因為他們喜歡的是一個感覺。熱戀期過後，射手座也很容易胡思亂想的，表面上看起來很乾脆，但他們付出的越多，想要的愛意就越濃烈。

射手座的磨合期會來得很快，但是只要你能有耐心，其實射手座的磨合期也沒有這麼磨人，只要讓他感受到他對你的付出沒有白費，你也是相同的那麼愛他，這段磨合期傷害的力道就會小很多。

▎水瓶座 先確定才會愛

水瓶座喜歡一個人其實是會黏著對方不放的，雖然很多人覺得水瓶忽冷忽熱，但是一但他們決定愛了，他們是會很認真的。但是水瓶座的磨合期是在虐對方，但這也是他在找兩人相處下最舒服的狀態。

水瓶座在感情中是逃避大王，很多的事情他不急著先處理，但這種事情往往都會讓身邊的人替他著急。水瓶座的感情是慢慢給出去的，他們會先看對方能不能習慣他的模式，確定後才會開始投入他的感情，所以很多人會撐不過這段期間。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。