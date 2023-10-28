12星座誰是「海王」？射手牡羊反差大、雙子不經意放電、 暖男星座意外上榜

十二星座裡有哪些星座是海王、海后(泛指到處劈腿的渣男、渣女)？要如何辨別對方是不是認真看待你們的感情呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』最具有《海王》特質的星座？！到底是誰咧‼️，請參考太陽星座、月亮星座和金星。

▎射手座 一切都憑感覺

射手座會上榜的原因其實跟他們的戀愛經驗有很大的關係，射手座是的感覺來得快去得也快，以往的戀愛經歷都不是那麼順利。而就是這種憑著感覺的愛，加上不喜歡拖泥帶水的個性，只要沒感覺就會馬上的對這段關係喊停，因此射手座才會被認為有海王特質。

要判斷一個射手座是不是海王，要看他們願不願意為了對方改變，愛好自由的射手座真正在愛一個人的時候，其實配合度很高，而且也非常願意為對方做牛做馬，在感情上也會有很多的讓步和妥協。

▎牡羊座 另一半功能取向

有很多的牡羊座在看待感情其實是功能取向，他們渴望一個十項全能的另一半，但是當今天另一半有部分沒有辦法滿足他們的時候，他們就會開始往外尋找滿足感。

而牡羊座和射手座都有一個特質，不穩定的時候像一個浪子，歡迎各種人來到他的海裡，但是只要穩定後，牡羊座和射手座都是非常專一的星座，他們的配合度都會非常的高。

▎雙子座 無心插柳到處撩

天生就能言善道，交際手腕堪稱是一流，雙子座常常被誤會成海王，很多時候他們不是故意要撩到你，但就是會不小心撩到你。雙子座常常是一個團體的開心果，幽默風趣的他們總是讓對方不知不覺的喜歡上他們。能夠讓他們安定下來的人，一定要是一位很特別的人。

如果雙子座願意跟你透露自己的私事，要分辨他們是不是海王其實很簡單，只要當下的他們是有對象的話，他們一定會不小心說溜嘴。但是如果真的遇到一個功力高強的雙子座海王，你也會有點招架不住，他們的柔情攻勢是很細心、體貼的，這就要再花時間觀察他們。

雙子座真正愛上一個人也很明顯，他們會很願意把時間花在對方身上，而且你永遠掌握得到他們的行蹤，或是一通電話他們就馬上趕過來，這些狀況長出現，這絕對是他們對你的無聲告白。

▎雙魚座 ／天秤座 都是中央空調

雙魚座和天秤座表現上看起來都沒有殺傷力，甚至會給對方一種傻白甜的感覺，就是這種特質會讓你對他們毫無戒心。而雙魚座和天秤座有一個共同特點，他們都不太懂得拒絕別人，你以為他們對你很好，其實他們對每個人都一樣，所以也常常被說是中央空調。

要辨別雙魚座和天秤座是不是海王，其實不難看出來，他們對待感情很細膩，你可以從和他們相處來看他們有沒有刻意保持距離，他們雖然對人人都好，但其實那只是他們的禮貌而已。他們的關心也分為很多種，要分辨出他們是表面上關心還是真的對你特別關心，一定要細心觀察。

▎巨蟹座 假暖男真心渣

巨蟹座是出了名的暖男，他們很細心、體貼，但其實巨蟹座蠻多海王的。巨蟹座天生比其他人都還有同理心，而海王巨蟹座就會利用這種特質打心理戰術，對誰都好、對誰都關心，他們甚至會享受這種被喜歡的感覺。

巨蟹座最大的武器就是溫柔體貼細心，要辨別他們是不是海王，只需要看他願不願意給你承諾就好，承諾對他們來說是一種負責的行為，他們真正愛一個人的時候，會豪不吝嗇給出承諾。但是當你給巨蟹座承諾，他們卻一拖再拖，始終不給明確回覆，這樣就要注意了。

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