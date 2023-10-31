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誰是「背後補刀」小人星座？摩羯除掉成功障礙、天蠍復仇心重、第一名帶著微笑搞霸凌

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為背後補刀示意圖。圖片來源/ingimage
圖為背後補刀示意圖。圖片來源/ingimage

世界上有好人也有壞人，有些人平常看上去一臉正氣，但遇到利益當頭，心狠手辣犧牲別人，也在所不惜。命理網站旺好運分享「這些星座很有可能成為小人」，快看看你要當心身邊那些人？

第三名：摩羯座

摩羯座雖然總是很認真的做好自己份內事情，但他們對於成功有很大的企圖心，而且需要很多的成就感，因此只要是跟事業有關的事情，即便要捅別人一刀也在所不惜。

第二名：天蠍座

天蠍座的心眼非常狹小，尤其是得罪過他們的人，絕對不會有好下場，他們會把每一件不愉快的事情牢記在心，隨後並布局慢慢報復，嚴重可能還會做出一些傷天害理的事情。

第一名：雙魚座

雙魚座的性格看似很溫和，但他們其實會搞很多小動作，而且懂得操控人心、拉攏關係，會聯合許多人一起去抵制自己不喜歡的人，有一點扮豬吃老虎的感覺。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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