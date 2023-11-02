超怕孤單三星座！雙魚玻璃心、射手最怕沒人揪、這星座「外向」卻不能獨處

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為一個人孤單示意圖。圖片來源/ingimage
圖為一個人孤單示意圖。圖片來源/ingimage

在人生的道路上，雖然陸陸續續會有許多人的陪伴，但難免有些時候，只剩下自己一個人要去面對這個世界，命理網站旺好運分享「這些星座就是很害怕孤單」，快看看都有誰。

第三名：雙魚座

雙魚座不僅想很多，而且又非常感性，內心也很渴望各種愛，是非常玻璃心的性格，如果他們發現自己很孤單，可能會長期情緒低落，最後甚至找不到人生方向。

第二名：射手座

射手座性格其實很樂觀與活潑，而且他們無時無刻都散發著熱情的性格，也因為他們是這樣的心態在面對世界，所以更害怕孤單，深怕世界把他們拋在腦後。

第一名：雙子座

雙子座社交能力很好，看似朋友也很多，都是因為深怕孤單寂寞，他們不希望自己有空閒時間，總是希望有人陪伴，因為孤獨對他們來說是一種折磨。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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