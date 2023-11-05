快被他們逼瘋！水瓶外星人、處女好挑剔、這星座決定了誰都拉不住

每個人個性大不同，有些人隨遇而安，有些人很難妥協，什麼事情都要按照他們說得算。命理網站旺好運分享，「這些星座就是容易把人逼瘋」，快看看哪些星座，相處起來壓力山大，總是快把身邊的人逼瘋。

第三名：水瓶座

水瓶座總是變很快，因為他們的腦袋無時無刻都在運轉，而且加上思維也與其他人不同，常常跟大家不在同一個頻率上，讓人又愛又恨，可能還會變成無奈，因此容易被冠上「怪咖」的名號。

第二名：處女座

處女座性格過於挑剔，要當他們的朋友或情人都是非常辛苦的，雖然他們很重情重義，但也因為過於吹毛求疵，不僅把身旁的人逼瘋，還會壓力大到不想跟處女們相處。

第一名：金牛座

金牛座思維比較固執又倔強，他們堅信自己的邏輯或經驗，因為他們只願相信自己，所以對他們來說，很多時候一旦決定就很難再改變，也這樣常常把旁人逼到一個絕境。

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