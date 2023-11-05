快訊

台灣淨零只能靠電動車？ 日本掀「氫能車」風潮更環保

最強Type-C轉Lightning充電線是哪牌？實測出爐 這款「0失誤」超萬能

影／瓦斯外漏...中和北方麵食館驚傳氣爆 店面幾全毀2店員受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快被他們逼瘋！水瓶外星人、處女好挑剔、這星座決定了誰都拉不住

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為難相處示意圖。圖片來源/ingimage
圖為難相處示意圖。圖片來源/ingimage

每個人個性大不同，有些人隨遇而安，有些人很難妥協，什麼事情都要按照他們說得算。命理網站旺好運分享，「這些星座就是容易把人逼瘋」，快看看哪些星座，相處起來壓力山大，總是快把身邊的人逼瘋。

第三名：水瓶座

水瓶座總是變很快，因為他們的腦袋無時無刻都在運轉，而且加上思維也與其他人不同，常常跟大家不在同一個頻率上，讓人又愛又恨，可能還會變成無奈，因此容易被冠上「怪咖」的名號。

第二名：處女座

處女座性格過於挑剔，要當他們的朋友或情人都是非常辛苦的，雖然他們很重情重義，但也因為過於吹毛求疵，不僅把身旁的人逼瘋，還會壓力大到不想跟處女們相處。

第一名：金牛座

金牛座思維比較固執又倔強，他們堅信自己的邏輯或經驗，因為他們只願相信自己，所以對他們來說，很多時候一旦決定就很難再改變，也這樣常常把旁人逼到一個絕境。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

最愛強迫別人！天蠍、處女控制狂、這星座還會道德綁架

就是聽不懂暗示！對戀愛遲鈍的六大木頭星座 冠軍超難攻略

遇到要把握！3星座面對任何困難都打不倒　水瓶冷靜對抗不平等、牡羊暴躁卻能堅持向前

分手後才發現失去的遺憾！3星座讓舊情人念念不忘　雙魚太貼心、處女座實在太優秀了

相關新聞

快被他們逼瘋！水瓶外星人、處女好挑剔、這星座決定了誰都拉不住

每個人個性大不同，有些人隨遇而安，有些人很難妥協，什麼事情都要按照他們說得算。命理網站旺好運分享，「這些星座就是容易把人逼瘋」，快看看哪些星座，相處起來壓力山大，總是快把身邊的人逼瘋

每日星座運勢／巨蟹有可觀的進帳但 不要過於貪心

2023-11-05牡羊座短評：金錢瓜葛要理清。【整體運★★★☆☆】易和他人摩擦，與人接觸時盡量小心言辭，以免多說多錯，影響心情；出門相親前可不要忘了好好打扮一番，遇到心儀對象的機會很大哦；若遇人向你

殺破狼週運勢／金牛與另一半撕破臉 處女有小確幸「有更多金錢進帳」

金牛座感情運方面，火星與太陽合相在感情宮位，受到命宮的天王星影響，與戀愛對象因為一個小事件撕破臉，突然決定分手。某些金牛座被喜歡的人封鎖，自己也不知道做錯了什麼。

離婚後主動幫「辭祖」！巧遇前婆婆路邊賣玉蘭花 她裝沒看見：會太無情嗎？

婚姻若以離婚收場，在路上遇到對方家人時，難免會感到尷尬。一名女網友分享，近日巧遇「前婆婆」在路邊賣玉蘭花，但因為不想再與前夫家有瓜葛，所以假裝沒看到，同事卻認為她應該幫忙一下，不禁詢問網友「這樣會很無情嗎？」

4生肖組合容易離婚！屬狗屬龍一冷一熱 他們沒共同語言常吵架

婚姻是門學問，夫妻之間的關係要用心經營，否則就可能以離婚收場。陸媒《搜狐》分析「最容易離婚的四種生肖組合」，包括屬雞和屬狗、屬蛇和屬猴、屬牛和屬羊、屬狗和屬龍。屬雞和屬狗的夫妻就是雞飛狗跳的寫照，一方積極、一方沈悶，沒有共同語言，經常吵架；屬狗和屬龍的夫妻一冷一熱，兩人還會互相戒備，注定不長久。

最愛強迫別人！天蠍、處女控制狂、這星座還會道德綁架

有一些人性格強硬，固執又死腦筋，常常覺得「自己是對的」，別人都是笨蛋都不懂，老是要別人聽他的。命理網站旺好運分享「這些星座真的最愛強迫別人」，快看看都有誰上榜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。