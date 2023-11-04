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最愛強迫別人！天蠍、處女控制狂、這星座還會道德綁架

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為強迫別人示意圖。圖片來源/ingimage
圖為強迫別人示意圖。圖片來源/ingimage

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第三名：天蠍座

天蠍座因為想控制別人，所以就會有強迫別人的想法，不管在任何場合，他們都希望自己有掌控大權的權力，主要是來填補內心的不安全感，但這樣反而會造成反效果，只會想讓人逃離。

第二名：處女座

處女座有很嚴重的強迫症，對很多事情的要求除了要很完美，還想要拉攏或強迫別人一起執行，這樣會讓人覺得很莫名其妙，因為對別人來說可能不見得是他們在意的事情。

第一名：摩羯座

摩羯座其實思維比較古板一點，什麼事情都要按照計畫走，也會為了達到自己的目的而強迫別人，若別人聽不進去，還會不斷勸說且硬爭，到最後可能會導致雙方心情都很差，甚至是不再互相往來。

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