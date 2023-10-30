誰是「唬爛王」？射手愛說笑、獅子太誇大、雙子謊話張口就來

要當一個會說話的人，其實挺難的，但有些人就是口才很好，還能夠把死說成活的，活的說成死的，命理網站旺好運分享「這些星座原來最喜歡胡說八道」，快看看都有誰。

第三名：射手座

射手座外表看起來很冷靜，但他們內心其實是活潑的，他們喜歡好笑有趣的事情，因此常常會製造很多笑點的話題或詞語，會穰人覺得很好笑又無厘頭，其實算是會比較讓人討喜的一種胡說八道。

第二名：獅子座

獅子座非常愛面子，為了自己的面子什麼話都說得出口，但他們內心其實不想胡說八道，但潛意識就會不自主的表現出來，算是一種維持自己形象的習慣，但等時間久了，大家就會發現原來一切都只是假象。

第一名：雙子座

雙子座反應非常快，而且帶有人來瘋的特質，只要他們到一個聚會中，常常把快樂建立在別人痛苦上，甚至滿口胡說八道來逗樂大家，其實這樣下來雖然博得大家歡笑，但其實也得罪了不少的人。

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