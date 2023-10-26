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分手還能當朋友星座？獅子期待對方過不好、射手不愛了 、雙魚等復合

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶吵架分手示意圖。圖片來源/ingimage
圖為情侶吵架分手示意圖。圖片來源/ingimage

分手後你能和前任當朋友嗎？有些人對感情很決絕，一但分手就不必相見，有些人卻覺得好聚好散，當朋友也OK。搜狐網分享「這些星座分手還能當朋友」，快看看你上榜沒。

▎水瓶座 感情過去就過去了

水瓶座是十二星座中最開放的。他們認為分手時不與對方溝通，甚至將對方視為敵人，是非常愚蠢的。事實上，水瓶座分手後，仍然可以把前任當朋友。當需要對方幫忙的時候，水瓶座會毫不猶豫開口，水瓶座認為，每個人都應該選擇誠實，不要讓自己因為過去而失去朋友。

▎雙魚座 等待復合那一天

雙魚座是十二星座中最持久的。雙魚座在戀愛的時候會極力維護兩個人的關係。分手從來不在雙魚座的計畫之中。這也導致了即使分開了，雙魚座的內心仍然會卑微地希望能夠復合。雙魚座認為，或許兩個人有一天仍會有不同的結局，再進入彼此的生活。因此他們會願意和前任當朋友，一直陪伴在對方身邊。他們都相信，也許有一天感情還有希望。

▎射手座 不愛不在乎了

射手座分手後，之所以還能和前任做朋友，很可能是因為射手座對前任「已經沒有愛意了」，他們分手要不斷自虐，直到真的不在乎你了，才有辦法變成朋友。射手天性樂觀，也喜歡交朋友，對他們來說，射手座認為沒有必要老死不相往來，畢竟相遇是緣分，兩個人之間的過往也依然是緣分。

▎獅子座 高姿態俯視對方

獅子座是十二星座中最誠實的星座，如果獅子座確實和前任分手了，仍然可以和對方當朋友，但分手必須是獅子座提出的，畢竟攸關面子。如果是不愉快的分手，獅子座可能會一度視對方為仇人，但如果獅子座聯絡前任了，很有可能是覺得前任需要幫助，善良的獅子還是會因為舊情幫助對方。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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