你不知道的12星座！揭露他們的「隱藏人格」金牛是富豪、雙魚很無情

星座、生肖、MBTI，每個人都在透過各種各樣不同的劃分方式，來找到自己的人格分類，希望更全面的瞭解自己。人類是複雜的存在，包含各種面向，那麼從星座來看，真的都是我們表現上看到的那樣嗎？你的星座又有哪個隱藏人格？現在就跟著科技紫微網一起來看看。

牡羊座：隱形健忘人口

牡羊還挺馬虎的，一有點什麼事就分神，被其他事物所吸引而忘記了本來計畫好的事情，這是常有的事，然後記憶會在一秒鐘之內斷片。出門在外不是手機忘了拿，就是買東西忘結帳就走了。該怎麼形容牡羊這令人堪憂的記憶呢？—永遠急匆匆，好像一直在趕路。

金牛座：隱形富豪人口

金牛的財商很高，有賺錢意識，更有理財意識。很多刻板印象說金牛摳門，但金牛只是對錢更敏感而已對，有投資思維。覺得錢要花得其所，注重性價比和長期回報。生活上有開源節流的好習慣，頭腦裡想的都是錢生錢的事，窮是不可能窮的。雖然每個金牛都有自己的小金庫，但更傾向於隱藏自己的經濟實力。看起來再樸素的牛牛，說不定都是隱形的人間富貴花。

雙子座：隱形單身人口

都說雙子是最花心，戀愛經驗最多的。但這只是一部分雙子，還有一部分雙子，堪稱寡王，想要戀愛著實困難。這部分雙子心情變化無常、要求對戀愛的標準極高。總是對一個人產生興趣後又快速失去興趣，很難找到那個特別心動的人。如此反覆，厭倦之後，乾脆逃避不去面對，把時間都花在愛好上，追求更多的生活體驗上，開啟了常年單身模式。

巨蟹座：隱形肥胖人口

一個美食好愛者，不僅喜歡吃，還喜歡自己親自料理、作菜給別人吃，以及大家一起吃。不僅如此，作為一個居家愛好模範生，巨蟹座可太喜歡自己待在家裡的追劇時光了。追劇的時候，怎麼能不搭配瓜子薯條甜品各種零食呢。久坐不動，還貪吃，這樣下來，真的非常容易「心寬體胖」。

獅子座：隱形貧困人口

沒別的，就是太愛亂花錢。幾乎身邊每一個人獅子，都是半個以上購物狂。看到喜歡的？買！看到打折的？買！看到別人買了好像還不錯的？也買！朋友家人物件想要這個？還是買！賺的再多，也能被獅子瞬間花光。何況獅子還有一項專用的【面子工程維護基金】，不限單包括：置辦體面的行頭、社交場合買單裝闊等等…人前光鮮的獅子，人後或許是個捉襟見肘的月光族。

處女座：隱形美貌人口

處女座有多盛產美女呢？范冰冰、劉亦菲、楊冪...這種歷代話題度大美女，幾乎都出自處女座。一個追求完美的星座，怎麼可能放過擺在檯面上的【形象管理】。都說天秤盛產俊男美女，但美貌不僅是先天的，更靠後天的保養。處女座會在穿著搭配、護膚等方面花費大量時間和精力，以達到自己的高標準。並且看起來，美的毫不費力。

天秤座：隱形自戀人口

從關於天秤座的一些小發現而揪出來的隱藏人格—天秤都很愛照鏡子；天秤出門之前需要用來收拾自己的時間比較久；天秤格外在意他人對自己外貌上的評價。是的，天秤還挺自戀的，會用一種欣賞作品的眼神來欣賞自己。雖然天秤愛美這件事雖然已經人盡皆知，但天秤的自戀可能還沒被發掘出來哦。

天蠍座：隱形真誠人口

高冷是天蠍的保護色，用來篩選那些目的不純的接近者。世故和虛偽的一切，都會讓天蠍反感。他們討厭身上江湖氣很重的人，會覺得油膩。只想跟真誠的人，硬碰硬。等你打破天蠍設置的防護罩，就能窺見內裡那個真是的天蠍，一個真誠的天蠍。不喜歡跟你玩彎彎繞繞，也不屑於人與人之間的那些虛與委蛇。

射手座：隱形孤獨人口

孤獨是一群人的狂歡—這是一句很適合形容射手的話。朋友遍地，愛好眾多，性格樂觀，熱愛自由。但喜歡熱鬧的本質，是害怕孤獨。追求自由的真相，是害怕禁錮。人群散去，喧囂不再。射手才開始面對那個真正的自己，他們是典型的【樂觀的悲觀主義】，內心有種無法驅散的孤獨，潛伏著最多的抑鬱症患者。

摩羯座：隱形風騷人口

摩羯，星座界的悶騷第一人，重點在一個悶字。到底多悶呢，大概是100%的情緒，經過壓抑和自我消化，最後呈現在臉上的部分，可能只有20%不到。消滅欲望的最好方法，是滿足欲望。壓制的結果，只能讓欲望在內心湧動的更兇猛。每個看起來正經的摩羯座，或許內心都有一頭渴望被喚醒的猛獸。

水瓶座：隱形天真人口

真正的英雄主義，是看清生活的真相後仍然熱愛生活。可真正的英雄，大抵都是天真的，就像水瓶一樣—承認世界的複雜性，看過形形色色的灰暗，可仍然相信世界是彩色的。水瓶不喜歡處理複雜的人情世故，不認同世俗的刻板教條。雖然只是在度過平凡的每一天，但水瓶也會在自己的小小世界堅持屬於自己的理想主義。

雙魚座：隱形薄情人口

最深情的人其實最絕情。雙魚是始終把自己放在第一位的人，愛一個人，是愛自己對於他的想像。覺得一個人哪裡都好，是因為自己賦予了他特殊的光環。其實雙魚所有的愛，出發點都是為了取悅自己。所以一旦不愛了，雙魚會立馬清醒過來，抽身離去，頭都不帶回一下。

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