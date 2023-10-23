明天「霜降」！ 命理師：5生肖「運勢最強」能逆轉乾坤

明天(24日)霜降節氣要來了，溫度也開始驟降，但國際天星命理風水專家邱彥龍指出，霜降期間有五個生肖的運勢不但沒有「變天」，還可以逆轉乾坤，亂中求穩。其中最旺的是屬虎的人，只要懂得不抱怨，就會讓事業運特別旺，屬牛的人這段期間會成為別人的貴人，屬雞者霜降期間人緣特佳，而屬狗、屬兔者則是財運旺得讓人羨慕。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(10/24-11/8)運勢最強5生肖，分別是：

Top5 ： 兔

屬兔的朋友，這段期間擁有無形的磁場在保佑你的事業與財運，但注意不要衝動消費，工作上雖有小人在搗鬼，建議不要為了這件事情影響自己的心情，記得努力賺錢即可。

Top4 ： 狗

屬狗的朋友，這段期間有大財運，但要記得情緒不要太激動，好好說話，和氣生財。太刻意追求名聲，小心會有反效果，只要默默埋頭苦幹，即可收穫滿滿，無形的磁場也會給你帶來應得的財富。

Top3： 雞

屬雞的朋友，這段期間不僅人氣、人緣超級旺，連財富的第六感也很旺，但不要給自己太大的壓力或自我設限，也不要太心急，記得冷靜的思考與判斷，只選擇光明面的財富會比較好，因為私下的盤算很容易破局，多與家人先溝通溝通，會大大增加成功的機率。

Top2 ： 牛

屬牛的朋友，這段期間容易糾結舉棋不定，財運雖很旺，卻是別人的貴人，但既然擁有療癒別人的能力，就要積極去實踐，把心放寬，某部分的財富可能回款比較慢，但不用太在意，終究會回來。

Top1 ： 虎

屬虎的朋友，這段期間自己的步驟跟方向很明確，會因此得到人家的喜愛及自我的肯定，財運與事業都很旺，建議可以往外地、國外、或網路方面發展，有機會接觸高等教育或宗教環境也儘量把握，可以得到充實的知識，為自己帶來好運。建議內心自在一些，放輕鬆一點，不要想控制財富，更切記不要在私底下抱怨，因為不論好話、壞話都會傳出去，為自己帶來不同的命運！

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