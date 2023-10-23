本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「福星高照」：得到豐厚獎勵

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能得貴人相助，增旺自身財庫，有人則是福星高照，得到一筆豐厚的獎勵，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬虎

在本周的財運上，雖然不是非常強盛，但也能有不錯的表現，其財運來自於貴人相助，尤其是身旁的工作夥伴，能夠給予你許多助力，除了經驗上的建議外，也能幫你排除許多困難，讓你在工作上有更好的表現和發揮，上班族能得到獎賞，其他工作者則能增旺財庫。

第四名：血型AB型+生肖屬兔

萬丈高樓平地起，財富也是需要一步一腳印的慢慢累積，如果你是營造業或是建築業相關的工作者，在這段時間的財運開始向上攀升，尤其是標工程的人，非常有機會能夠得標，獲得一張大合約，但是請記得一定要誠信為本，保持良好的商譽，未來才能持續這股好運勢。

第三名：血型A型+生肖屬猴

業務工作者在本周的運氣非常的好，尤其是保險、投資相關的人，在這段時間千萬不要懈怠，不要怕麻煩，多與客戶聯繫，拉近彼此間的距離，並用專業的服務，和自己的三寸不爛之舌介紹最適合的方案，只要用細心和耐心，就有機會替自己爭取到更多的好業績。

第二名：血型O型+生肖屬龍

小本經營的小吃店或攤販工作者，本周的財運扶搖直上，原本一如往常的生意突然像火山爆發一樣，客人一位接一位的前來消費，請記得自己要保持微笑，用親切的態度服務客人，也須注意食品及環境清潔衛生，只要能提供良好的環境，錢財自然不請自來，讓自己荷包滿滿。

第一名：血型O型+生肖屬鼠

本周的你在財運上將有明顯的上揚，同時在各方面的氣運也十分通暢，可謂福星高照，萬事亨通，特別是從事設計類的人，這段時間將有強烈的靈感，能夠突破傳統，創造出不同於以往的作品，這將讓你在公司或同業間聲名遠播，除了能得到一筆豐厚的獎勵外，對未來也會有很不錯的發展。

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