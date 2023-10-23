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唐綺陽星座運勢週報：雙魚職場合作運佳 金牛「這點」吸引桃花

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
星座專家唐綺陽。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

【唐綺陽星座運勢週報10/23-10/29】

星象影響：太陽進天蠍、天蠍星群與木天成對分、日火趨近合相

太陽進天蠍，眾人關注跟治療、醫療有關係的生死議題，及對大金額的錢財、掌權者有討論熱度。天蠍星群與木天成對分，金融的能量場強大，注意金融體系的動盪變化，個人的理財方式有所改變。日火趨近合相，形成一股強大驅動力，會有想要斷捨離或大破大立的想法。

12星座個別運勢：

雙子：留意與海外相關事務，戀情需刻意製造浪漫

天秤：工作遇就事論事者，避免與對象因價值觀而爭吵

天蠍：職場上用智慧化解敵意，感情爭執反而推動狀況

射手：做事不耐煩需改變現狀，避免挑剔讓戀愛氣氛尷尬

牡羊：事業上獲得成就感，當心以工作為重而趕跑桃花

處女：職場自我感覺不良好宜多溝通，感情適合斷捨離

魔羯：工作任務上能者多勞，戀情嘗試以柔克剛

水瓶：事務稍安勿躁，主動處理金錢問題，情感近期有變化

金牛：職場上與新生代合作激發創新，言行舉止吸引桃花

巨蟹：工作責任重需救援他人，感情陷入停滯要耐心等候

獅子：為親朋好友聚會忙碌，桃花可能出現在親友聚會中

雙魚：同事默契良好，合作運佳，感情則是兩情相悅

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 職場 斷捨離 聚會 唐綺陽 每週星座運勢

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