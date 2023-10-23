唐綺陽星座運勢週報：雙魚職場合作運佳 金牛「這點」吸引桃花

今天（10月22日）是國際堅果日（National Nut Day），富含營養的堅果，是許多人養生、減肥的好選擇。雖然自古以來堅果就是人類的飲食之一，但「堅果」成為健康飲食必需品，則是近代才出現的觀念。根據《紐約時報》報導，每個十二星座都有一個相對應的堅果，想知道你的星座代表哪一種堅果嗎？那就繼續看下去吧！

2023-10-22 16:50