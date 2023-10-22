國際堅果日！從十二星座看你是哪種堅果 金牛固執山核桃、獅子熱情開心果

今天（10月22日）是國際堅果日（National Nut Day），富含營養的堅果，是許多人養生、減肥的好選擇。雖然自古以來堅果就是人類的飲食之一，但「堅果」成為健康飲食必需品，則是近代才出現的觀念。根據《紐約時報》（The New York Post）報導，每個十二星座都有一個相對應的堅果，想知道你的星座代表哪一種堅果嗎？那就繼續看下去吧！

牡羊座（3/21～4/19）——石栗（Candle Nut）

牡羊座是火象星座的代表，而石栗也同樣喜歡火焰。石栗象徵著嶄新和明亮的全新開始，如同牡羊座身為黃道十二宮第一星座，代表著春季的開始、勇氣和熱情。古夏威夷的人們，會藉由燃燒石栗來照明，因此石栗也被稱作燭果，完美契合牡羊座的灼熱能量。

金牛座（4/20～5/20）——山核桃（Pecan）

山核桃是北美唯一的本土堅果。有趣的是，「Pecan」一詞源自阿爾岡昆語中的「Pecane」，意思是「用手很難敲碎」或「需要石頭才能敲碎」的堅果，與以「固執」出名、不管他人怎麼說服都不會改變心意的金牛座如出一徹。

雙子座（5/21～6/20）——腰果（Cashew）

雙子座是二元性的代表，而腰果正巧也受到雙層殼的保護。在斯里蘭卡的民間故事中，將腰果的起源解釋為上帝與魔鬼之間的競爭，正好與代表所有生物對立力量的雙子座相同。

巨蟹座（6/21～7/22）——夏威夷果（Macadamia）

巨蟹座象徵著母親的原型，以及我們與祖先之間的聯繫。雖然夏威夷果很常被認為來自夏威夷，但事實上它們起源於澳洲，直到19世紀末才引入夏威夷群島。科學家發現，大多數在夏威夷發現的植物，都起源於夏威夷果母樹。

獅子座（7/23～8/22）——開心果（Pistachio）

獅子座具有令人畏懼、高貴的形象，是皇室的象徵。傳說中，希巴（Sheeba）的女王曾頒布法令，禁止平民種植或購買開心果。獅子座是人心的統治者，他們通常大度且熱情，而在印度，開心果又被稱為「熱堅果」，人們相信開心果能在冬季由內而外溫暖他們。

處女座（8/23～9/22）——栗子（Chestnut）

在北半球，栗子會在處女座季節後期，約秋季時開始成熟、掉落。就像內心穩重的土象星座一般，栗子的外表是多刺的，裡面卻有著極高的藥用價值，能護腎、養髮，還能治療心血管疾病。

天秤座（9/23～10/22）——杏仁（Almonds）

天秤座的守護神是富有魅力的愛神維納斯，同時也是夥伴關係與法律的代表。杏仁，尤其是約旦杏仁，長期以來一直是婚姻儀式中的重要部分，傳說在傳統的希臘婚禮中，杏仁會被裝在奇數個小袋子中，奇數是不可分割的，象徵新婚夫妻將共享一切。

天蠍座（10/23～11/21）——花生（Peanut）

天蠍座掌管性、死亡、秘密、重生、花園和墓地。花生起源於南美洲中部，化石考古證據表明，印加人將花生用作祭品，並放置在墳墓中，作為死者來世享用的食物來源。

射手座（11/22～12/21）——核桃（Walnut）

射手座的守護星是幸運行星「木星」，木星以天空之神朱比特（宙斯）命名，在羅馬神話中，核桃是奉獻給朱比特的。核桃是人類已知最古老的樹食，食用歷史可以追溯到近一萬年前。

摩羯座（12/22～1/19）——榛果（Hazelnut）

摩羯座由土星統治，土星掌管節建築、懲罰、權力和專業知識。在民間傳說中，榛果樹與權威和智慧相關，因此十分受人尊敬，在某些地區砍伐榛果樹甚至會被判死刑。此外，在古英語中，「haesl」翻譯為「力量之杖」，是對攜帶榛木魔杖的巫師致敬。

水瓶座（1/20～2/18）——巴西堅果（Brazil nut）

水瓶座的力量顏色是白色，且常被許多人說很「奇怪」，正好體現在巴西堅果的外型上，巴西堅果的花朵具有地球上任何植物都沒有的結構。巴西堅果無法自行受精，依賴蘭花蜜蜂授粉，且只能在未受干擾的野生森林中結出果實。

雙魚座（2/19～3/20）——松子（Pine nut）

雙魚座的守護星是海王星，以海神涅普頓（波賽頓）命名，而海神的聖樹即是松樹，松樹的木材是製作船桅最好的建築材料。人們在龐貝古城廢墟中，發現「松子」這種可食用種子，且已經食用了好幾個世紀，傳說羅馬軍團在征服不列顛的長途旅行中，也攜帶松子作為補給糧食。雙魚座與夢想、幻想、毒藥和魔藥有關，恰巧對應古時松子被當作一種春藥。