霜降是補運好日子！民俗專家曝「1生肖」小心血光之災：到除夕才解除

霜降是秋季的最後一個節氣，代表冬天即將到來，天氣逐漸寒冷。今年的霜降落在10月24日（農曆9月10日），民俗專家廖大乙表示，民眾可以趁「霜降」來補運，並提醒生肖屬雞的人要小心，慎防血光之災。

根據自由時報報導，廖大乙表示，很多人會在「霜降」這天補運，屋裡若是有放「有刺」的植物，較易有不好的事，像是仙人掌、玫瑰、九重葛這類的，最好先移除，因為刺會傷人，移除才能不傷人不傷己。

另外如果想在這天「招財運」的話，盡量不要穿黑色的衣服，也要避開穿「破褲、露肚臍的衣服」，免得財庫破或是有漏財的可能，有句俗諺「一年補透透，不如補霜降」，指的就是很多人一年都在「補運」，不如把握「霜降」節氣一次補。

廖大乙也表示，今年黑兔年屬兔、雞、鼠、馬的人犯太歲，因此從「霜降」到除夕前都要注意，特別是屬雞的人，從農曆九月到龍年來臨前，都要小心血光之災，最好不要穿紅色的衣服在身上。

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