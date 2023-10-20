星座版《MOVING異能》！最適合的超能力：白羊瞬移、獅子發電、這星座只想飛

韓國影集《MOVING異能》爆紅，不少人追劇後都迷上這些超能英雄。如果可以擁有超能力，你會希望自己擁有什麼超能力嗎，或是你的星座會覺得一種超能力很酷嗎？

▎白羊座／瞬間移動

做任何事情都很急燥，如果能夠快速移動，那麼白羊就可用最短時間做更多的事情，這對於白羊簡直是夢想的超能力。

▎金牛座／超強五感

金牛座本來就有感受氣氛不同的超強感覺，也天生有美感，對於超強五感的超能力，對於金牛會是一種錦上添花的興奮。

▎雙子座／超強記憶

雙子座喜歡收集不同的資訊，沒有好的記憶力總是感覺差了一點，如果擁有超強記憶，完全就是一個行走的超級電腦。

▎巨蟹座／復原能力

巨蟹座有很大的情緒感染力，容易感受到別人的傷痛。這很適合配有復原能力，能自癒的情況下，也可以療癒別人。

《Moving異能》中飾演「九龍浦」的柳承龍。圖 / 翻攝自 IG @ ryuseungryong

▎獅子座／自行發電發光

自行發電發光對於獅子座有什麼好處嗎？這因為獅子座出場都需要自帶聚光燈，希望在場合中是人群中的焦點，有這個自行發電發光超能力，可以讓獅子座所向披靡。

▎處女座／預知能力

處女座總是杞人憂天，總是在擔心還沒有發生的事情。最適合的超能力可能就是預知未來的能力，不僅可以讓處女座安定下來，還可以加強處女座行事的決心。

▎天秤座／接觸感應力

天秤座重視人際關係，當握個手可以了解對方，這對於天秤座簡直是天大的禮物，可以好好運用天秤的公關能力。

▎天蠍座／讀心術

天蠍座本來就有讀心的能力，有些只是源於觀察入微，有些是因為很會資料收集，擁有讀心術大概是每個天蠍座最希望得到的。讓其能力更完善。

▎射手座／飛行能力

射手座渴望自由，擁有飛行能力，想要去哪就去哪，無論何時，無論何地，這是最適合射手座的超能力。

趙寅成與韓孝周一起組成「超能力夫妻」。圖／Disney+提供

▎魔羯座／改變元素

魔羯座總是執著又固執，對於自己認定的事情難以改變，即使明知道是錯誤的，擁有改變元素的能力，魔羯就可以按自己心意改變所需要的。

▎水瓶座／穿越時空

水瓶座以外星人為傲，常在幻想在不同時空的生活會是怎樣，擁有穿越時空的能力，水瓶座會把自己的經歷融合不同的時空，這會是一場有趣的歷險。

▎雙魚座／隱形

雙魚座都有突然想消失的想法，也想要把自己隱藏起來，有這個隱形的超能力，雙魚可以好好發揮，更可以一窺別人的生活。

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