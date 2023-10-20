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10月24日霜降「送小人」！7朵紅花擊退職場爛人 命理師建議「這款」最好

聯合新聞網／ 綜合報導
提升事業運勢，命理師建議可在節氣霜降這天，在家中擺設7朵紅花，阻擋職場小人干擾。示意圖／ingimage
提升事業運勢，命理師建議可在節氣霜降這天，在家中擺設7朵紅花，阻擋職場小人干擾。示意圖／ingimage

下周二（24日）即將進入「霜降」節氣，代表時序已入深秋，天氣將開始變冷了。民俗專家表示，霜降要送小人，避免小人干擾事業運勢，同時也適合補身，俗諺說「補秋」勝過「補冬」，建議大家把握開運、進補的好時機。

民俗專家柯伯成指出，今年的霜降將落在10月24日，太陽到達黃經210°時為霜降，是秋季的最後一個節氣，代表已入深秋，冬天即將來臨。

柯伯成表示，對應易經的十二消息卦，這個節氣進入《山地剝》卦，群陰剝陽，只有最後一根陽熱遊蕩漂浮在地表之上，寒陰占了絕對優勢，因此這個節氣就需要「送小人」，避免小人在事業上的干擾。

柯伯成建議，大家可以在霜降這天擺一束豔紅色花七朵，例如帶刺的紅玫瑰，然後將花束裝在透明的花瓶擺設在家裡的正中央，這樣就可以有效阻擋小人干擾。

另外，霜降也是適合補身的日子，俗諺說「一年補透透，不如補霜降」，可以食補、藥補互相搭配，藥補類可採用當歸、枸杞、人參、鹿茸、黃芪、阿膠等，食補則可食用核桃、龍眼、板栗等食物，要注意的是切忌過量，造成反效果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

職場 節氣

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