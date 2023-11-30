每日星座運勢／水瓶負面的情緒佈滿 聽聽前輩意見吧

2023-11-30

牡羊座

短評：心情不太好，容易被他人誤解。

【整體運★★☆☆☆】

在日常的工作中能夠進行得比較順利，凡事也都有人關照。財運上與另一半的投資理念有所差異，溝通不當還可能引發爭吵和冷戰。今天多與家人相處，自然就能感受到親情的溫暖，會很有幸福感哦！

【愛情運★★★☆☆】

應多為另一半付出，當對方情緒不佳時，最好的方法就是做一個傾聽者。

【事業運★★★☆☆】

需注意別讓自己表現得鋒芒太露，若工作上處處表現得幹勁十足、能力超強，會讓你在無形中惹來嫉妒和猜忌。

【財富運★☆☆☆☆】

財運較弱，不宜投機。有閒錢可以做公益，或是與朋友聚會、喝喝咖啡。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 竹葉青

開運方位：正北方向

金牛座

短評：運勢不錯，易有貴人相助。

【整體運★★★★☆】

今天情緒控制得宜，對另一半多花點心思，雙方能相處愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將當作消遣尚可，但不可把得失看得太重，不然會讓自己精神緊張。工作方面，今天適宜商談，會有不錯的結果。

【愛情運★★★☆☆】

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回想相處上的是是非非，好好自我檢討一番吧！

【事業運★★★★☆】

傾向於獨立作業，能在發揮天賦、創意的工作領域有所突破。

【財富運★★★☆☆】

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難克制不買，如果想省錢，今日就別逛街囉！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 橄欖綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：火爆的脾氣會惹來麻煩。

【整體運★★★☆☆】

出門在外難免與人有些小摩擦，只要沒有什麼損失，用不著發那麼大的火氣，忍一時風平浪靜。與朋友協商合夥投資的問題時，要多一些耐性，冷靜客觀地進行分析，做好整體規劃，並做到心中有數。

【愛情運★★☆☆☆】

別太憂鬱，事情沒有你想像的嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

【事業運★★★☆☆】

工作心態不穩定，難以集中精神，再加上外界因素的干擾，很容易分散注意力。

【財富運★★★☆☆】

對高級享受特別感興趣，喜歡到高級餐廳享受，須小心看住荷包，量入為出才好唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 古銅青

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：冷靜處事，切勿感情用事。

【整體運★★☆☆☆】

情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情積極，對業務工作者特別有利，主動與客戶聯繫會交好運。

【愛情運★☆☆☆☆】

與異性接觸的機會少，單身者想要展開一段戀情不易；有伴侶者易感空虛，想要陪伴應直接說出來。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些非常愉快的事，你的熱情也很快被激發出來，讓你能很好地投入到工作中。

【財富運★★★☆☆】

投資新興產業有較大的風險，注意把握好方向。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 玉髓紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：積極的態度是你好運的原動力。

【整體運★★★★★】

事業上，面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感滿溢全身。財運佳，朋友、家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日。彼此之間如果有誤會，趁今日講清楚、說明白！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是若沒有真才實學，難免會落人口實！

【財富運★★★★★】

哇，令人羨慕的財運，正財、偏財都有耶！打麻將要連莊、自摸，都不是難事喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

處女座

短評：易有挫折感，工作中難求平衡。

【整體運★☆☆☆☆】

財運較普通，必要時應積極爭取自己的勞動所得。工作不是那麼順利，因得失而苦惱，與你同病相憐的患難之交，成為今天收獲的意外財富。愛情運相對較好，內心鬱悶者不妨找另一半談談，讓內心的積雪徹底融化。

【愛情運★★☆☆☆】

有異性主動靠近，但你顯得不太耐煩，小心因此而影響桃花運。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運有如烏雲罩頂，宜採取謹慎策略，切記不投機，不貪心，不摸魚，犯了以上的戒律容易招來損失喔！

【財富運★☆☆☆☆】

今天容易因迷糊或粗心大意而造成財物損失。財務工作者要多留神。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 朝霞紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：適合與人合作的一天。

【整體運★★★★☆】

「三個臭皮匠，勝過諸葛亮！」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資上要有新發現必須多看多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶之間易感受到來自對方的濃濃愛意，為對方著想、付出，有機會獲得更多的愛。

【事業運★★★★☆】

忙忙碌碌，累歸累，卻覺得充實。同時，一直想要超越你的勁敵也在蠢蠢欲動，不可掉以輕心，快用工作效率去打敗對方。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，談判、交易都易成功。業務工作者把握機會，可有豐厚進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 冷泉藍

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：易遇到心思細膩的對象。

【整體運★★★☆☆】

單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人，感情進展平順，適時製造一些驚喜，有利感情迅速升溫。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁、不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

【財富運★★★★☆】

心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 玉髓紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：要主動創造機會。

【整體運★★★☆☆】

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。

【愛情運★★★☆☆】

情緒的好壞直接影響感情生活，心情愉快時感情甜蜜，心情不好時吵架不斷。

【事業運★★☆☆☆】

與個性不合的同事相處較多，讓你感覺有些彆扭。其實只要拋開成見，敞開心扉與對方溝通，你們的相處將會變得很愉快。

【財富運★★★☆☆】

把物質看淡一點，心情會更好。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 玉米黃

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：愛情的魔力讓你心情飛揚。

【整體運★★★★☆】

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，緊張、繁忙的工作也就不會覺得辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠品質和有害身體健康的情況出現。

【愛情運★★★★★】

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光；有時一不小心，就會引來不喜歡的蜜蜂、蝴蝶喔！

【事業運★★★★☆】

考驗表達力與溝通力的日子，如何與上司溝通協調將決定今天工作能否順利進行。

【財富運★★★☆☆】

今日貪念、物慾、投機念頭比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭來得好！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 白鋼銀

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：保持競爭力，捨棄得失心。

【整體運★★☆☆☆】

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

【愛情運★☆☆☆☆】

有遊戲愛情的傾向，要小心反被對方玩弄。有伴侶者感情問題頻起，宜請第三方調解。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運比較背，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

【財富運★★★★☆】

沒事逛逛網站，會有驚喜喔。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 碧空藍

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：好運多半在外，待在家中易有烏煙瘴氣的感觸。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族在工作上有拖延的傾向，應多提醒自己。

【愛情運★★☆☆☆】

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其放任衝突一觸即發，不如選擇獨處。

【事業運★★★☆☆】

感覺茫然，突如其來的改變會讓你不知所措。別驚慌，冷靜下來就能找到解決之道。

【財富運★★★★☆】

有突如其來的偏財運，中獎機會大！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 翡翠綠

開運方位：西北方向

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