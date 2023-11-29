每日星座運勢／摩羯稍有破損便丟棄 錢財流失不少
2023-11-29
牡羊座
短評：今日的收穫，歸功於你過去的努力。
【整體運★★★★☆】
可望與戀人重修舊好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也到了回收這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可因此驕傲自滿！
【愛情運★★★☆☆】
腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情才會更好。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效；無聊時，不妨思考或調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！
【財富運★★★★★】
會有幾筆不錯的收入，很適合與人合作、投資新興行業，容易獲利喔！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-10:00am 深海藍
開運方位：正西方向
金牛座
短評：電波超強，桃花盛開。
【整體運★★★★★】
有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。
【愛情運★★★★★】
愛情運旺盛，有利多與不同類型的人接觸互動，也有機會結識志趣相投的朋友，感情進展順利。
【事業運★★★★☆】
追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，有利推行新計劃，嘗試新的工作方式。
【財富運★★★★☆】
金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去也能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00pm 鉑金灰
開運方位：正西方向
雙子座
短評：遇事別太快下論斷，易出錯。
【整體運★★☆☆☆】
今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。
【愛情運★★☆☆☆】
情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。
【事業運★☆☆☆☆】
默默無聞，過於謙虛會讓你錯過良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。
【財富運★★☆☆☆】
注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00pm 珊瑚橙
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。
【整體運★★★☆☆】
左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。
【愛情運★★★☆☆】
顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。
【事業運★★★☆☆】
思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。
【財富運★★★★☆】
有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-6:00am 玳瑁棕
開運方位：正北方向
獅子座
短評：說話大方得體，四處受歡迎。
【整體運★★★★☆】
與人談論到上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳裡，會覺得你很會做人處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積了籌碼。偏財運不錯，多出門走動就有機會獲得意外之財。
【愛情運★★★☆☆】
關心對方固然是件好事，可是如果管得太緊，會令對方吃不消喔！
【事業運★★★★★】
事業運頗優，適合與人競爭，主動提出意見，即便受到質疑，也該有信心去解釋清楚。
【財富運★★★★☆】
財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-9:00am 朝霞紅
開運方位：正東方向
處女座
短評：借歌抒情是排解憂愁的好辦法。
【整體運★★☆☆☆】
對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。
【事業運★★☆☆☆】
上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。
【財富運★★★☆☆】
大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00pm 蘋果綠
開運方位：東北方向
天秤座
短評：思念成為甜蜜的契機。
【整體運★★★☆☆】
正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別溫暖。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心裡少了些壓力，做起事來將更輕鬆。
【愛情運★★★☆☆】
有什麼要求都可以與另一半商量，悶在心裡會很難受唷！
【事業運★★☆☆☆】
除了睡覺，幾乎所有的時間都要貢獻給工作，任務和問題接二連三的來，想躲都躲不了，請務必分清輕重緩急。
【財富運★★★★☆】
金錢進出量頗大，雖有小額虧損，但總體而言還算收入不錯，要多多加油！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00pm 玉髓紅
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：保重身體是今日要做好的功課。
【整體運★★☆☆☆】
今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。
【愛情運★★★☆☆】
感情豐富，戀愛中的人只想和戀人黏在一起，不談金錢問題會過得很開心！
【事業運★★☆☆☆】
心事重重的你喜歡把自己孤立起來，獨來獨往的行事作風，顯然很不合群。
【財富運★★☆☆☆】
賺錢不輕鬆，突發狀況多。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙
開運方位：西北方向
射手座
短評：情緒低落，做什麼都不太順心。
【整體運★☆☆☆☆】
今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。購物慾強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架，多運用人際關係可化解難題。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者有機會得到異性朋友的示好，但多為一時激情，愛情火花稍縱即逝。
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！
【財富運★☆☆☆☆】
財來財去、空歡喜的日子，突如其來的得財往往很容易在一瞬間突然破財。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-8:00pm 珠貝白
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。
【整體運★★★☆☆】
今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不痛不癢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！
【愛情運★★★☆☆】
單身者易在娛樂活動中結識性情溫和的異性朋友；戀愛中的人戀情穩定，彼此關心。
【事業運★★★☆☆】
若不是團隊合作，少參與他人的事務，以免太過雞婆，做出費力不討好的事。
【財富運★★☆☆☆】
多留意金錢往來，小心因錢起紛爭。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-4:00pm 水鑽藍
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：平凡也是一種幸福。
【整體運★★★★☆】
工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。
【愛情運★★★★☆】
別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。
【事業運★★★★☆】
有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，要好好把握！
【財富運★★★☆☆】
為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：4:00-6:00pm 深海藍
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：腦力勞動繁重。
【整體運★★★☆☆】
感情運勢有所回升，單身者易與你有思想交流的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。
【愛情運★★★☆☆】
試著多表達你感性的一面，沒事就對著戀人笑會有出乎意料的效果產生喔！
【事業運★★☆☆☆】
來自公司的壓力較大，上司對你的要求嚴格，但不要因此而感到有負擔，盡力就好。
【財富運★★★★☆】
財運很不錯，只要透過勤勞的耕耘與人競爭，就能獲得你意想不到的財富。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：2:00-4:00pm 古銅青
開運方位：正東方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言