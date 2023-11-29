每日星座運勢／摩羯稍有破損便丟棄 錢財流失不少

2023-11-29

牡羊座

短評：今日的收穫，歸功於你過去的努力。

【整體運★★★★☆】

可望與戀人重修舊好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也到了回收這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可因此驕傲自滿！

【愛情運★★★☆☆】

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情才會更好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效；無聊時，不妨思考或調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

【財富運★★★★★】

會有幾筆不錯的收入，很適合與人合作、投資新興行業，容易獲利喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 深海藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：電波超強，桃花盛開。

【整體運★★★★★】

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，有利多與不同類型的人接觸互動，也有機會結識志趣相投的朋友，感情進展順利。

【事業運★★★★☆】

追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，有利推行新計劃，嘗試新的工作方式。

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去也能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 鉑金灰

開運方位：正西方向

雙子座

短評：遇事別太快下論斷，易出錯。

【整體運★★☆☆☆】

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

【愛情運★★☆☆☆】

情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。

【事業運★☆☆☆☆】

默默無聞，過於謙虛會讓你錯過良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【財富運★★☆☆☆】

注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 珊瑚橙

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

【整體運★★★☆☆】

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

【愛情運★★★☆☆】

顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。

【事業運★★★☆☆】

思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。

【財富運★★★★☆】

有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 玳瑁棕

開運方位：正北方向

獅子座

短評：說話大方得體，四處受歡迎。

【整體運★★★★☆】

與人談論到上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳裡，會覺得你很會做人處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積了籌碼。偏財運不錯，多出門走動就有機會獲得意外之財。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是件好事，可是如果管得太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，適合與人競爭，主動提出意見，即便受到質疑，也該有信心去解釋清楚。

【財富運★★★★☆】

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 朝霞紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

【整體運★★☆☆☆】

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。

【事業運★★☆☆☆】

上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。

【財富運★★★☆☆】

大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 蘋果綠

開運方位：東北方向

天秤座

短評：思念成為甜蜜的契機。

【整體運★★★☆☆】

正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別溫暖。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心裡少了些壓力，做起事來將更輕鬆。

【愛情運★★★☆☆】

有什麼要求都可以與另一半商量，悶在心裡會很難受唷！

【事業運★★☆☆☆】

除了睡覺，幾乎所有的時間都要貢獻給工作，任務和問題接二連三的來，想躲都躲不了，請務必分清輕重緩急。

【財富運★★★★☆】

金錢進出量頗大，雖有小額虧損，但總體而言還算收入不錯，要多多加油！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 玉髓紅

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：保重身體是今日要做好的功課。

【整體運★★☆☆☆】

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富，戀愛中的人只想和戀人黏在一起，不談金錢問題會過得很開心！

【事業運★★☆☆☆】

心事重重的你喜歡把自己孤立起來，獨來獨往的行事作風，顯然很不合群。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢不輕鬆，突發狀況多。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙

開運方位：西北方向

射手座

短評：情緒低落，做什麼都不太順心。

【整體運★☆☆☆☆】

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。購物慾強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架，多運用人際關係可化解難題。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會得到異性朋友的示好，但多為一時激情，愛情火花稍縱即逝。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財來財去、空歡喜的日子，突如其來的得財往往很容易在一瞬間突然破財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 珠貝白

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。

【整體運★★★☆☆】

今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不痛不癢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在娛樂活動中結識性情溫和的異性朋友；戀愛中的人戀情穩定，彼此關心。

【事業運★★★☆☆】

若不是團隊合作，少參與他人的事務，以免太過雞婆，做出費力不討好的事。

【財富運★★☆☆☆】

多留意金錢往來，小心因錢起紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 水鑽藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：平凡也是一種幸福。

【整體運★★★★☆】

工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。

【愛情運★★★★☆】

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。

【事業運★★★★☆】

有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，要好好把握！

【財富運★★★☆☆】

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 深海藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：腦力勞動繁重。

【整體運★★★☆☆】

感情運勢有所回升，單身者易與你有思想交流的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

試著多表達你感性的一面，沒事就對著戀人笑會有出乎意料的效果產生喔！

【事業運★★☆☆☆】

來自公司的壓力較大，上司對你的要求嚴格，但不要因此而感到有負擔，盡力就好。

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，只要透過勤勞的耕耘與人競爭，就能獲得你意想不到的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 古銅青

開運方位：正東方向

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