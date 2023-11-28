每日星座運勢／射手戀愛別一心多用 專情一些才好

2023-11-28

牡羊座

短評：凡事多一些耐心，遇事別沮喪。

【整體運★★☆☆☆】

不安全感強烈，易被周圍的人、事、物影響，一點點負面訊息都能讓你陷入悲觀之中，工作也易受到影響。其實，很多事是一通百通的，別給自己太大的壓力。若是心理壓力太大，不妨跟親友、伴侶訴說一番，可適度紓解。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會遇到心儀的對象，別急於表白，先想想如何給對方留下好印象吧。

【事業運★★☆☆☆】

容易動怒，會為一點小事而與他人發生爭執，也因此自身的良好形象會受到損害。

【財富運★★★☆☆】

貨比三家不吃虧，能買到自認物美價廉的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 嫩芽綠

開運方位：西北方向

金牛座

短評：工作上順風順水，心情顯得無比暢快。

【整體運★★★☆☆】

今天內心平和，乾淨、剔透，沒有太多煩擾的雜質，使你感覺悠然自得。投資上勤勉、謹慎，想法卻受到許多規則的束縛，若能打破僵局，則能發揮所長。工作上與長輩溝通融洽，很容易得到好的指引，易有絕佳表現。

【愛情運★★★☆☆】

易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起爭執。

【事業運★★★★☆】

工作中有機會帶領新人，扮演領導者的角色，並且能得到大家的擁護。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，已經開始為日後的投資做規劃，記得要多聽聽有經驗人士的意見。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 咖啡棕

開運方位：正北方向

雙子座

短評：事事小心，安全第一。

【整體運★★★☆☆】

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

【愛情運★★★☆☆】

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

【事業運★★☆☆☆】

在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。

【財富運★★★★☆】

錢財流失較快，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 石榴紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

【整體運★★★☆☆】

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

【愛情運★★☆☆☆】

今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。

【事業運★★☆☆☆】

有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。

【財富運★★★☆☆】

眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 櫻桃紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：切忌投機取巧。

【整體運★★☆☆☆】

工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不佳，投資風險較大，宜觀望為妙。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在穿著打扮上應講究一些，出門在外才容易吸引異性的目光，提升戀愛運！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運較低落，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

【財富運★★★☆☆】

莫管閒事、莫替人作保。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

處女座

短評：運勢不錯的一天。

【整體運★★★★☆】

今天精神不錯，工作上會做出不錯的成績，得到上級的嘉獎。感情上不需要花言巧語，不需要金銀財寶，一個微笑或一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。傍晚與伴侶恬然漫步，體驗一下寧靜的滋味。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天。不管有沒有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★★★】

事業運相當旺，在競爭努力中可以得到應得的報酬，特別有利於業務工作者。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出較頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 珍珠白

開運方位：正北方向

天秤座

短評：注意矛盾的一體兩面性。

【整體運★☆☆☆☆】

不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。

【愛情運★☆☆☆☆】

求愛慾望強烈，有縱慾的傾向，流連於酒色之中，小心因此而身陷桃色陷阱中，

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

【財富運★★☆☆☆】

易買到價超所值、重看不重用的廢物。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 鈦晶金

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：異地謀生者有不錯的發展機會。

【整體運★★★★★】

是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。

【愛情運★★★★☆】

旺盛的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，雖然雜事很多，可是只要冷靜地思考，就能找出捷徑、提高辦事效率。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象。想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 橄欖綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：授人以魚，不如授人以漁。

【整體運★★★★☆】

多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在工作中，結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子。要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

【財富運★★★☆☆】

花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩手空空。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 臘梅白

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：遇事別猶豫，需冷靜果敢。

【整體運★★☆☆☆】

關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一昧與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得煩躁易怒，耐心顯得不足，另一半的嘮叨讓你覺得特別刺耳，難以忍受。

【事業運★★★☆☆】

特別想把工作做好，雖然進展平順，但難見突破。別著急，付出總會有回報。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，只要勤勞，也會小有賺頭。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 玳瑁棕

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：投資運攀高，不可放過機會。

【整體運★★★☆☆】

看好的證券可以著手進行投資，但不可孤注一擲，應留些許資金靈活運作。繁忙的工作促使你腦力激盪，容易找到化繁為簡的實用方法，還能提高工作效率。忙裡偷閒時，與同事聊聊天，會有驚喜的發現。

【愛情運★★☆☆☆】

感情問題頗多，有伴侶者易生悶氣，愛吃醋，宜把心思放在其他事務上，會更有收穫。

【事業運★★★★☆】

應把重心放在提高工作業績上，別想要投機取巧。

【財富運★★★★☆】

判斷精準，有進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 萊姆黃

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：大膽示愛，易有驚喜。

【整體運★★★★☆】

自己被困在沒有結果的單相思中，很想談一場轟轟烈烈的愛情，卻苦於沒有表白的勇氣；今天將愛大聲說出來，會有意想不到的效果哦！工作時礙於情面，不能把事情做得完美。在家中可感受到溫暖，讓內心平靜。

【愛情運★★★★★】

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人，趕快利用今天熱絡、纏綿一番吧！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極一點，收起拖泥帶水的工作態度。

【財富運★★★★☆】

競爭、計較中得財，如果沒有積極推算，就無法發現財神爺的蹤跡。此外呢，錢特別容易花在交際應酬上。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 象牙白

開運方位：東北方向

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