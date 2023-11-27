每日星座運勢／天蠍空閒時戶外打球 有助恢復精力
2023-11-27
牡羊座
短評：會收到愛的神秘禮物。
【整體運★★☆☆☆】
喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。
【愛情運★★★☆☆】
異性緣佳，單身者有看對眼的對象別被動等待；戀愛中的人應多交流，穩固感情。
【事業運★☆☆☆☆】
今日與同事相處容易產生摩擦，多停下腳步思考、反省自己，圓融待人，工作會更順利。
【財富運★★★☆☆】
對金錢的支配慾及佔有慾相當強。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00pm 和闐玉白
開運方位：西北方向
金牛座
短評：待在家裡聽聽音樂，盡量少出門。
【整體運★☆☆☆☆】
工作上注意力不集中，儘管是一些細小的差錯都會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效阻止工作運下滑。感情上今天覺得有點空蕩，自我感覺與對方的距離似乎有點疏遠。
【愛情運★★★☆☆】
注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，容易帶給伴侶耳目一新的感受。
【事業運★☆☆☆☆】
今日事業運很不好，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，須耐著性子處理突如其來的改變。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：12:00-1:00pm 珊瑚橙
開運方位：西南方向
雙子座
短評：心情舒暢，諸事順心遂意。
【整體運★★★★★】
愛情比較順遂，你的體貼能讓他感受到，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧！衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。
【愛情運★★★★☆】
誤會化解日。彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白。
【事業運★★★★★】
今日的配合度很高，易獲得主管支持與讚賞，讓你在工作時更得心應手。
【財富運★★★★☆】
財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫；好運偏向於金錢的感應力夠強，適合構思賺錢的方式。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：9:00-11:00am 象牙白
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：富於創新，就是成功。
【整體運★★★☆☆】
工作上的任務辦得頗具新意，受到長官的賞識，很有成就感。戀情沒有新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情不可勉強為之！財運一般，不宜做風險性的投資，保守理財比較適宜。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒也變得太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖一樣，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！
【事業運★★★★☆】
剛步入職場的新人，或是比你小幾歲的異性，最有可能成為你的大貴人，多加留意會有好運。
【財富運★★☆☆☆】
不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00am 石榴紅
開運方位：東北方向
獅子座
短評：積極面對外來的壓力。
【整體運★★☆☆☆】
工作上該收起玩樂的心，切換回原有的緊迫感，才能讓工作順利完成；情感上會遇到意想不到的挫折，身心上或許會感到些痛苦，以更努力的方式面對，運氣可望恢復；同事或朋友那裡獲得的消息讓你投資信心大增。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情運進入颱風日，有風強雨驟的跡象，還是保持距離比較妥當。
【事業運★★☆☆☆】
人際關係看似很活躍，實則隱藏危機，要小心被人利用唷！
【財富運★★★☆☆】
心存僥倖，財運波動性頗大。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00am 琥珀橙
開運方位：正東方向
處女座
短評：工作上花費的心思多。
【整體運★★★☆☆】
單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你去探索。鑽石王老五也有空虛、寂寞的時候，清閒時可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的訊息。
【愛情運★★☆☆☆】
面對感情容易生氣的一天。與伴侶保持距離為佳，待在一起就易起爭執。
【事業運★★★★☆】
輔佐能力與團隊精神轉強，懂得借力使力與分工合作，會盡力完成上司交付的任務。
【財富運★★★☆☆】
在錢財投資上，可別用賭賭看的心態來做決定唷！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：11:00-12:00am 湖水綠
開運方位：正南方向
天秤座
短評：掌握資訊得先機。
【整體運★★★★☆】
已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。
【愛情運★★★☆☆】
享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。
【財富運★★★☆☆】
適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-2:00pm 玫瑰紅
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：精神恍惚，無法集中精力工作的一天。
【整體運★★★☆☆】
出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！
【事業運★★☆☆☆】
工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的掌握度不夠精準，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。
【財富運★★★☆☆】
有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00am 古銅青
開運方位：正東方向
射手座
短評：工作忙碌，無暇顧及感情。
【整體運★★★★☆】
工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效也佳，讓你贏得許多掌聲與喝采。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩券，中獎機率高。
【愛情運★★★☆☆】
感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會感到寂寞。
【事業運★★★★☆】
運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易經同事指點而激發出新的靈感。
【財富運★★★★☆】
多與開朗活潑的朋友互動，會為你帶來財運。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00am 翡翠綠
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：需多給自己打氣的一天。
【整體運★★☆☆☆】
工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵、甚至持續冷戰的導火線。
【愛情運★★☆☆☆】
愛情運不太順，單身者常被異性打擾，讓你心煩，控制好情緒，學會拒絕。
【事業運★★☆☆☆】
很多事情堆在一起，分身乏術。別一個人往前衝，多運用人脈會輕鬆許多。
【財富運★★★☆☆】
保守理財，才能降低財務波動。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00am 深茄紫
開運方位：正西方向
水瓶座
短評：工作氣氛佳，幹勁十足。
【整體運★★★★☆】
今天你情緒高漲，幽默詼諧的一面突顯，能活躍氣氛，順勢帶動起大家對工作的積極熱情。但同事中有人特別敏感，開玩笑別過火，以免不自覺就傷害到他人。對另一半有任何要求，可在今天提出來，會得到滿意的答覆。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平的一天，有許多接觸異性的機會，不過會顯得心不在焉，小心錯過良緣。
【事業運★★★★☆】
生意人很適合與人合作、投資新興行業，你出謀策劃，對方出力，兩強聯手，容易獲利！
【財富運★★★☆☆】
資金問題會讓你的投資慾望受到打擊，今天多看少動會比較好。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：3:00-4:00pm 苔蘚綠
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：自信能增加個人魅力，提升愛情運。
【整體運★★★☆☆】
工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。
【愛情運★★☆☆☆】
別再鑽牛角尖囉！有必要為了芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？
【事業運★★★☆☆】
工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。
【財富運★★★☆☆】
別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-8:00pm 珍珠白
開運方位：東北方向
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