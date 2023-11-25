每日星座運勢／處女偏財運佳買樂透 會有所收穫

2023-11-25

牡羊座

短評：小心禍從口出。

【整體運★★★☆☆】

愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。

【愛情運★★★☆☆】

單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。

【事業運★☆☆☆☆】

容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

【財富運★★★★☆】

在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 石榴紅

開運方位：正東方向

金牛座

短評：注重過程，少計較結果。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

【愛情運★★★☆☆】

會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！

【事業運★★★☆☆】

別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 苔蘚綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：心態決定事物取向。

【整體運★★★★☆】

遭遇感情創傷的人，不再沉迷過往的日子，對愛情依然充滿憧憬，桃花自然來得快，成熟的魅力會吸引異性探索的目光。偏財運也不緊不慢地追隨你，有機會收到遠方好友寄來的禮物，會帶給你意外的驚喜。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與能言善道的異性結緣；戀愛中人表現出熱情如火的一面，逗對方開心！

【事業運★★★☆☆】

雖然心情難免有起起伏伏，但要盡量讓自己維持積極的態度對待生活。

【財富運★★★★☆】

財運佳，但財神比較庇佑行事果決、行動力強之人。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 睡蓮紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：今天愛神降臨，情緒高昂。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑到物美價廉的東西，並使得心情也好好。

【愛情運★★★★★】

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人可以享受被人呵護的滋味。

【事業運★★★★☆】

藝術細胞活躍，不妨抽時間閱讀這方面書籍，或看藝術展，能提升你的品味，與朋友或客戶聊天時也更有話題。

【財富運★★★★☆】

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子，對於創意工作者特別有機會。有小小的賭運。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 嫩芽綠

開運方位：正西方向

獅子座

短評：藉助第三方的力量，愛情會更順利。

【整體運★★★★★】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者展現自信的一面，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

【事業運★★★★★】

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合默默的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 水鑽藍

開運方位：正西方向

處女座

短評：做事順心愉快，整天都有好心情。

【整體運★★★★☆】

愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。

【愛情運★★★☆☆】

不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。

【事業運★★★★☆】

情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。

【財富運★★★★☆】

果決者可抓住時機，減少錢財的損失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 墨玉綠

開運方位：東南方向

天秤座

短評：運勢平順，只是要留意理財。

【整體運★★★☆☆】

愛情運有所緩和，沒有大風大雨，感覺甜蜜。花錢略缺計劃性，有勒緊腰帶過生活的危險。參加學習班的人會受到不一樣的禮遇，學習熱情也隨之高漲，斬獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在遊玩中有機會遇見不錯的對象，讓你小鹿亂撞；戀人少黏在一起，以免發生口角。

【事業運★★★☆☆】

輕鬆愉快的一天，有機會與親朋好友外出郊遊，調整緊張的情緒，徹底放鬆心情。

【財富運★★☆☆☆】

情緒極好或極壞時，揮霍的毛病隨之而來。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 冷泉藍

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

【整體運★★★★★】

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。

【事業運★★★★☆】

發揮善解人意的一面，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。

【財富運★★★★☆】

財運看好，有利投資理財。在理財上可以採取轉守為攻的策略，敢於行動可得財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 辣椒紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：收穫頗多的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。

【愛情運★★★☆☆】

熱戀中的人可以徜徉在甜蜜的戀情之中，與伴侶共同享受羅曼蒂克的約會時光。

【事業運★★★☆☆】

心情愉快，願意聽取家人、親友的意見，讓你有不少新的領悟，對事業有助益。

【財富運★★☆☆☆】

財運稍弱，想投機取巧而得財比較困難。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：朋友也是一筆珍貴的財富。

【整體運★★★☆☆】

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。

【事業運★★★☆☆】

處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 檸檬綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：精力充沛，很有自信的一天。

【整體運★★★★☆】

情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。

【事業運★★★★☆】

有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。

【財富運★★★☆☆】

運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 水鑽藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：親情溫暖著自己。

【整體運★★★☆☆】

不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會在親友的撮合下結識異性朋友，倘若談得投機，不妨慢慢培養感情。

【事業運★★★☆☆】

有朋友向你訴說心事，而且你的開導令對方感到心情愉悅，讓你很有成就感。

【財富運★★★★☆】

有中小獎的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 深茄紫

開運方位：西南方向

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