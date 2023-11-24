每日星座運勢／獅子關鍵時刻得人助 要懂知恩圖報
2023-11-24
牡羊座
短評：多看、多學、多做！
【整體運★★★★★】
在投資產品的選擇上，可學習「韓信點兵，多多益善」。兩人的感情發展穩定，他對你的關心已經有了實質的進步，只管好好享受吧！工作中與周圍的人互動良好，會感覺輕鬆許多。
【愛情運★★★★★】
這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，外出走走才有好機會！
【事業運★★★★☆】
今日事業運還不錯，雖然有點忙碌，但還算是得心應手，把所有的精力放在早上衝刺，下午就可以放鬆一下囉！
【財富運★★★★☆】
善用智慧得財的一天。有點賭運，可是適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00pm 辣椒紅
開運方位：正南方向
金牛座
短評：太過炫耀金錢，恐有得不償失的危險。
【整體運★★★☆☆】
錢財外露，容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。
【愛情運★★★☆☆】
戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。
【事業運★★★★☆】
思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。
【財富運★★☆☆☆】
不適合投資理財的一天。除了容易收到錯誤的訊息外，一旦操作錯誤也容易心生懊悔。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00am 水晶紫
開運方位：正南方向
雙子座
短評：快樂的一天，要接住丘比特之箭！
【整體運★★★★☆】
精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添上好運，會有美麗的邂逅。
【愛情運★★★★★】
變化多端的一天，愛情時好時壞，即便發生爭執都能圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效。無聊時不妨想想調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！
【財富運★★★★☆】
你能妥善把握整體趨勢，今天會有不錯的進帳。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00pm 祖母綠
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：生活中的挫折讓你有點灰心。
【整體運★★☆☆☆】
今天人際關係不太好，言行之間容易與別人發生衝突。愛情上今天有點為情所困，摸不清對方的心態讓你的心情煩悶無比。今天沒有什麼心思工作，可偏偏有一堆事情要做，不妨泡杯茶，然後聽聽音樂，放鬆一下心情。
【愛情運★★☆☆☆】
有伴侶者對感情有所疏忽，應多抽空聊聊天，跟對方分享日常，別冷落了伴侶。
【事業運★★☆☆☆】
覺得做什麼事都不順利，好像有人處處跟你作對，想要放棄努力。
【財富運★★★☆☆】
少與人合夥、少跟會，能降低不必要的紛爭。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-7:00am 乳酪白
開運方位：正西方向
獅子座
短評：收集資訊，理性分析、抉擇。
【整體運★★★★☆】
已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，容易引起不必要的麻煩；出門在外者可在關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報；財運一般，借助別人提供的投資訊息，會讓你的財運好轉。
【愛情運★★★☆☆】
忙碌的一天，留給伴侶的時間較少，買些小禮物送給對方，以免伴侶抱怨。
【事業運★★★★☆】
多留意身邊人士的談吐表現，這會成為你的靈感來源。
【財富運★★★☆☆】
今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨做個發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談哦！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00am 玉米黃
開運方位：正北方向
處女座
短評：保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。
【整體運★★★☆☆】
工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。
【愛情運★★★★☆】
愛情運不錯，夫妻之間多說情話，會讓雙方都感覺甜蜜；單身者易與溫和型異性結緣！
【事業運★★☆☆☆】
處事態度及應變能力十分重要，有機會與自己事業相關的人建立不錯的交情，若能察納雅言，定能獲益匪淺。
【財富運★★★☆☆】
對於金錢問題謹慎、計較，理性務實，適合在今日進行財務規劃，但不利推行。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-9:00am 雪花銀
開運方位：正東方向
天秤座
短評：別人說好不等於適合自己。
【整體運★☆☆☆☆】
投資理財時一定要正確評估自己的資金結構，以及承擔風險的能力，選擇適合自己的理財產品，不然極易栽觔斗；工作時別顯得太過聒噪，會影響別人工作；學習中光靠空想取得好成績是不夠的，想得到就要積極去爭取。
【愛情運★☆☆☆☆】
容易吃醋、愛生氣的一天，對待伴侶別太嚴厲了，多站在對方的角度思考問題為宜。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，像洩氣皮球般，不太推得動，持續力不好，要注意不要草率行事！
【財富運★★☆☆☆】
多在鏡子前照照你自己的表情，板著臉可沒人願意光顧喔。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-7:00pm 夕陽橙
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：工作壓力較大，造成思緒混亂。
【整體運★★☆☆☆】
今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。
【事業運★★☆☆☆】
不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。
【財富運★★☆☆☆】
錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-8:00pm 蜜瓜黃
開運方位：正西方向
射手座
短評：堅持自己的原則和信念。
【整體運★★★☆☆】
即使速度稍微慢了一點，但是能先別人一步行動，可望拔得頭籌；投資上暫時遇到一些小挫折，不要輕易改變方向或放棄希望；今天的你稍微任性一點也會被別人接受哦，趁著這種運氣對自己的主張強勢一點，過關的可能性大增。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平，有伴侶的人雙方都應少說兩句挑剔埋怨的話，這樣才不會引發口角。
【事業運★★★☆☆】
把握住要點才是最重要的，先把份內事做好，同事說什麼不用太過在意，不必攪和進去，以免被人嫌棄。
【財富運★★★★☆】
花錢慾望強烈，你覺得花大錢也無所謂，只要開心就好。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-7:00am 硃砂紅
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：切忌因嫉妒而迷失方向。
【整體運★★☆☆☆】
單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。
【愛情運★★☆☆☆】
有什麼委屈都可以向另一半傾訴，可望獲得對方的安慰與關心。
【事業運★★★☆☆】
運勢普通，如果工作中過於爭強好勝，易引起同事反感，需要時常提醒自己收斂些才好。
【財富運★★☆☆☆】
盲目的投資與浪費讓錢溜得很快唷！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00am 蘋果綠
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：晚上出去散散步，可以調整一下心情。
【整體運★★★★☆】
今日你的桃花運非常不錯，個人魅力得以展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利地完成。
【愛情運★★★★★】
感情生活多元化的一天，能夠深切感受到對方熱情的攻勢。
【事業運★★★★☆】
正是你表現的好時機，有想法就趕快執行，即使遇到困難，也有機會得到貴人相助。
【財富運★★★☆☆】
財運上進展不大，最好保守理財。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-11:00am 遠洋藍
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：愛情出現新情況。
【整體運★★★☆☆】
桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。
【愛情運★★★★☆】
愛情升溫，多用感性的方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。
【事業運★★★☆☆】
工作中的變化會讓你有些忐忑不安，宜調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！
【財富運★★☆☆☆】
財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，與人金錢往來須留心。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00am 冷泉藍
開運方位：西南方向
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