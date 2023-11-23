每日星座運勢／巨蟹把握機會找商機 工作表現不錯

2023-11-23

牡羊座

短評：有化敵為友的能力。

【整體運★★★★☆】

今天你特別能站在他人的立場上想問題，以往與朋友、家人間的誤會也都可以在今天化解。工作上，對上司、同事的批評、挑剔也多能以平常心看待，良好的心態讓你做起事來特別順利。少買奢侈品，以免大筆錢財流失而後悔不已。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，單身者在購物、逛街時，與有緣人相遇的機率高。

【事業運★★★★☆】

很有衝勁，先把重要的事情處理完，再找一些極富挑戰性的工作來做，會很有成就感！

【財富運★★★☆☆】

投資運普通，大筆投資別冒險，多了解市場訊息。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：待人處事宜把握分寸。

【整體運★★☆☆☆】

辦公室工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響。今天與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯。

【愛情運★★★☆☆】

適合約會，閒暇時不妨邀約情人到郊外走走，會有意想不到的甜蜜效果喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事務繁重，應主動製造輕鬆的工作氣氛，與同事互動做到豁達、少計較，才能工作愉快。

【財富運★★☆☆☆】

花錢慾望強烈，應注意克制。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 睡蓮紫

開運方位：正北方向

雙子座

短評：今天的精神狀態不錯。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友的不滿，被取笑為「重色輕友」；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工作夥伴都受你的影響；不過今天的財運並不好，還有破財的危險，要處處小心為妙。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易被另一半冷落，你不妨主動與對方溝通，瞭解對方的想法，才不會感到失落。

【事業運★★★★☆】

工作得很起勁，雖然辛苦點，但流出的汗水能獲得豐厚回報，成就感強烈，收穫不小。

【財富運★★☆☆☆】

錢財進出頻繁，請客、送禮會是一筆不小的支出，人情往來應理性評估，別為了面子而破費。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 碧空藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：今天頭腦清醒，情緒高亢。

【整體運★★★★★】

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

【愛情運★★★★★】

異性緣是很不錯啦，不過，仍要注意容易遇到特殊的戀情！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順利。

【財富運★★★★☆】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；一般上班族的力量則不大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 碧空藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：成功重在溝通。

【整體運★☆☆☆☆】

愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會與異性接觸，但難以展開新戀情，貿然表白被拒機率高。

【事業運★☆☆☆☆】

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，所以今日的心理建設非常重要喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂狀，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 青金石藍

開運方位：正東方向

處女座

短評：心情不佳，切勿消極頹廢。

【整體運★★☆☆☆】

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者對愛情有所期待，但得到的回應不太理想；戀愛中的人給對方一些驚喜吧！

【事業運★★★☆☆】

工作有些不分輕重，容易把精力放在職責範圍之外的事情上，而本職工作卻沒做好。

【財富運★★☆☆☆】

外出錢不可帶太多，小心有小人對你不軌，記得帶上零錢，以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 琉璃銀

開運方位：正西方向

天秤座

短評：愛情運突顯，積極工作的一天。

【整體運★★★★☆】

已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強勁，愛慕你已久的人向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作起來特別賣力，會得到眾人的認同。

【愛情運★★★★★】

談情說愛順利的一天，不妨說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

頭腦更加清醒，說話、做事都能摒除自己的偏見和固執，有助於團隊和諧，合作關係更融洽，工作起來也更加得心應手。

【財富運★★★☆☆】

愛錢的一天。金錢問題上宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 珍珠白

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：工作並不輕鬆，精神壓力較大。

【整體運★★★☆☆】

雙人愛情際遇較好，感情穩定，兩人在一起的時間有所增多。投資頗順利，貴人運強，得到的助力不容小覷。工作中有展現才華的機會，因自我要求過高，較難得到滿足，反而顯得很累。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。

【事業運★★★☆☆】

三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，工作會遇到一些困難，但貴人相助讓你順利渡過難關。

【財富運★★★☆☆】

賭運不佳，別輕易嘗試賭博，否則恐有兵敗如山倒的窘境。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：正南方向

射手座

短評：交朋友還需掌握一定的技巧。

【整體運★★★☆☆】

好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算，難免心情煩悶。學生族成績難提高，多受家長及老師的責難，學習壓力有增無減。

【愛情運★★★☆☆】

另一半顯得有些無理，千萬別惱怒，用你的幽默與善解人意去關心對方吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，但只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢別太隨興，需要用錢的地方還很多。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 乳酪白

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：群策群力才是上策。

【整體運★★★★☆】

長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。

【愛情運★★★☆☆】

有利付出的日子，有伴侶者可為對方製造一些小浪漫、小驚喜；單身者助人為樂，可交好運。

【事業運★★★★★】

事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷，或是被賦予重責大任；總之，是容易受到重用的一天啦！

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢特別愛計較，得失心重了點。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 玳瑁棕

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。

【愛情運★★☆☆☆】

執著追尋自己的愛情理想，橫衝直撞之下已感覺傷痕纍纍。

【事業運★★☆☆☆】

自尊心較強，他人伸出援手也不願接受，不僅累壞了自己，還會影響人際關係。

【財富運★★★★☆】

財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩彩券或是投資短線股，容易獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 羽絨白

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：對待身邊的人應真心。

【整體運★★☆☆☆】

戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好考量之後再給出答覆；今天進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能命中目標；學生族今天晚上9點到11點這段時間的記憶力較強，可進行英語等文科類的學習。

【愛情運★★★☆☆】

與其讓時間消磨夫妻感情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

【事業運★★★☆☆】

冒險心理很重，對剌激性強、有挑戰性的事物特別感興趣，適合嘗試一些新的項目。

【財富運★★☆☆☆】

財神隱遁，求取正財不易之運。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

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