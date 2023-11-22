每日星座運勢／雙子勿遊走法律邊緣 賺取不義之財

2023-11-22

牡羊座

短評：面對學習或工作，還需靜心。

【整體運★★★☆☆】

習性上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情道路易受阻，小心任性、嫉妒、愛比較的朋友，他們很有可能是你的愛情小人。

【事業運★★★★☆】

有不錯的表現機會，想問題若能跳脫固定思維，換個新角度思考會有更大進步。

【財富運★★★★☆】

判斷準確，容易得財哦！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 象牙白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：愛情和婚姻可看成是獨立事件。

【整體運★★★☆☆】

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

【愛情運★★★☆☆】

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

【事業運★★★★☆】

腦子的運轉迅速，思維活躍，在些微的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

【財富運★★★☆☆】

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 水鑽藍

開運方位：東南方向

雙子座

短評：略顯拘謹反而會失去機會。

【整體運★★☆☆☆】

今天似乎有些一反常態的拘束，和異性交談適時表現自己幽默的一面，緩和氣氛；購物不能任由自己的性子來，否則會讓個人財政陷入困境；因為太多人牽制的關係，使得事業向前發展的步調變緩。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人不妨多安排到充滿浪漫情調的餐廳約會，可加速增進彼此的感情。

【事業運★★☆☆☆】

情緒低落，會有激動的行為，需及時調整心態，安心做事，你會受到更好的待遇。

【財富運★☆☆☆☆】

不利與人在錢財上競爭，更不宜遊走法律邊緣賺取不義之財，否則恐招來官非。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 湖水綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：維護好既有的客戶關係很重要。

【整體運★★★★☆】

今天有機會遇見他，記得控制一下自己的情緒，免得因激動破壞了自己在他心中的形象哦；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

【事業運★★★★☆】

以往的努力可望在今天顯出成效，事業地位得到提升。

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯的一天，財務評估精準，能夠憑著自己的努力有不錯的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 可可棕

開運方位：正北方向

獅子座

短評：一點小提示就能讓你想到好點子。

【整體運★★★☆☆】

頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶3C產品，利用上班途中看看晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人約會頻繁，感情因瞭解而不斷加深；單身者易因朋友介紹而結識新朋友。

【事業運★★★☆☆】

工作壓力較大，應忙裡偷閒，注意休息，可以安排一些能幫助放鬆身心的運動。

【財富運★★★☆☆】

多注意與人有財務糾紛，盡量不要與人有財物往來。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

處女座

短評：保持好心情，會有好運降臨。

【整體運★★★★☆】

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，可望從中找到樂趣。有晨跑習慣的單身者，有機會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中而生。工作中的你顯得太專注，而忽視了同事之間必要的問候。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運勢還不錯，想要戀愛的人，可以請長輩撮合；戀愛中人，用點小技巧逗逗對方吧！

【事業運★★★★☆】

今天同事會是你的大貴人，給予你工作很大助力，因感恩在心，有所表示。

【財富運★★★☆☆】

財運穩中有升，多半得益於貴人相助。把握錢財貴人，可讓你事半功倍。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 青金石藍

開運方位：正東方向

天秤座

短評：留點時間經營感情。

【整體運★★☆☆☆】

自我防禦心較強，面對異性難以打開心扉，戀情不太明朗；已婚者關心體貼對方，卻得到對方不冷不熱的回應，別太計較，多關心對方的心情。擁有專長者，今天在工作上可獲得很好的發揮。

【愛情運★☆☆☆☆】

希望被伴侶肯定、鼓勵，可是往往等來的是對方的挑剔，應適時表達需求。

【事業運★★★★☆】

英明果決與膽識過人能使你做任何事皆可勢如破竹、進展神速，但切不可讓勝利和慾望沖昏頭腦。

【財富運★★☆☆☆】

危險之運，經商者有暴發暴跌的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 苔蘚綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：有明確的堅守方案才能有望扭轉財運。

【整體運★☆☆☆☆】

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。工作不太穩定，需要同事協助時，說話要禮貌溫和些才不會讓人產生反感。對遠距離的朋友，不妨多利用電話或網路進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情非常和諧，不過總是感覺少了點激情，還應安排一些浪漫的約會喔！

【事業運★☆☆☆☆】

頗為忙碌的一天，易狀況不斷。宜獨立作業，若與同事並肩作戰則要特別注意配合。

【財富運★☆☆☆☆】

對金錢的判斷力較弱，不聽信謠言可防止受到錯誤資訊影響而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 燻鮭紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：融入群體才能趕走壞心情。

【整體運★★☆☆☆】

情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者別抱著遊戲愛情的心理談戀愛，小心被他人玩弄；已婚者對另一半應耐心一點。

【事業運★☆☆☆☆】

工作中不宜強出頭，適合扮演配合者的角色，依計行事，循規蹈矩可順利度過。

【財富運★★☆☆☆】

投資前應多方考量，運勢不佳，衝動投資會讓你損失不小唷！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 檸檬綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：幸運的一天，好運連連。

【整體運★★★★★】

愛情運極佳，別把自己悶在屋子裡，緣份其實就在觸手可及的地方。財源旺盛，再細心謹慎點，一切機遇都能成為你發財的好時機。工作量頗大，雖然辛苦，卻容易讓你脫穎而出。

【愛情運★★★★★】

愛情運勢走高，正是享受甜美愛情的日子，有利談情說愛，求愛易獲得對方的熱烈回應唷。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作上會有正面進展，倘若沒有實力，可能會有落人口實的徵兆。

【財富運★★★★☆】

資金周轉的能力增強，適合採取錢轉錢、錢賺錢的投資理財策略。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 雪花銀

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：嚴於律己，寬以待人。

【整體運★★★☆☆】

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，宜耐著性子、別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

有些許鬆散，積極心態逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧！

【財富運★★☆☆☆】

不要整天做著發財夢，也不要為了一點小小損失而苦惱，務實一點才好。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 象牙白

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：需要抉擇的時候，就應該當機立斷。

【整體運★★★★☆】

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報上手；能夠讓身體自由地舒展，就是合適的休閒活動。

【愛情運★★★☆☆】

情侶之間頗為甜蜜，有說不完的情話，有利表達愛意；單身者有機會被表白，若心動可大方接受。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有機會得到成功人士的指點，靈感不斷，對工作特別有利。

【財富運★★★☆☆】

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，這樣就能夠管理好當日的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 冷泉藍

開運方位：正東方向

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