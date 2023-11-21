每日星座運勢／金牛更多的體貼諒解 可讓感情升溫

2023-11-21

牡羊座

短評：天降奇緣，讓今天成為值得記憶的時刻。

【整體運★★★☆☆】

今天周遭彌漫著頗為濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息也別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

【愛情運★★★☆☆】

別冷落了另一半，有時間不妨邀約伴侶去看一場浪漫的愛情電影，可讓感情迅速升溫。

【事業運★★★★☆】

想要拼拼看的心理，會讓你超時工作，滿腦子不停歇的思索如何布局，也會主動尋覓新契機。

【財富運★★☆☆☆】

今日易有金錢上的困難，有大筆資金流失，此運對經商者不利。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 香吉士黃

開運方位：正東方向

金牛座

短評：好運隨身，貴人助力強。

【整體運★★★★☆】

感情有失而復得的好運，但仍需多做一點改變才能真正留住對方。以他人的經驗作為自己投資的方法並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

【愛情運★★★★☆】

伴侶之間宜多包容，面對對方的火氣應冷處理，給予對方更多的體貼、諒解，可讓感情升溫。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，完成份內事後，不妨多與同事溝通，伸出援助之手。

【財富運★★★☆☆】

財運不佳，易漏財。有錢最好別露白，偶爾裝裝窮可讓你避開厄運。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 燻鮭紅

開運方位：東北方向

雙子座

短評：工作強度不宜過強。

【整體運★★☆☆☆】

紅娘就在身邊，不要找藉口推掉必要的應酬，否則單身生活可還得維持下去。有機會結識一些投資人士，但不可輕舉妄動，時機並未成熟。工作中顯得有些散漫，小心因此而被人抓小辮子喔！

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會透過朋友介紹而結識性格不錯的異性朋友；已婚者感情生活多姿多彩。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢！疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

【財富運★★☆☆☆】

投機心過重，會導致財運起起伏伏喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 香吉士黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：粗心大意的一面突顯，失誤較多。

【整體運★★★☆☆】

工作狀態不佳，容易分心，判斷力較弱，若不及早調整好心態，會讓你頻頻出錯。財運平順，收支平衡，可以添置一些傢俱，會讓你感覺滿足。愛情運佳，已婚者易得到另一半的支持與理解。

【愛情運★★★★☆】

單身者可望尋覓到適合的對象；有伴侶的人與伴侶恩愛甜蜜，令身邊的人都羨慕不已。

【事業運★★☆☆☆】

在事業中樂於開闢不同管道，但運勢並不如期望中好，過多事務會讓你壓力大增，致使要相當依賴外部支援才能收場。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，別太輕信他人。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 水晶紫

開運方位：西南方向

獅子座

短評：內心溫暖，易得親人支持。

【整體運★★★★☆】

伴侶體貼入微的關懷，成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成，反而會影響工作品質，增加重做的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。

【愛情運★★★★☆】

今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個耕耘之日，付出多少則回收多少。要有耐心一點，不然脾氣容易變得急躁。

【財富運★★★☆☆】

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款，不要把信用卡帶在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 朝霞紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：得失心很重，小心虛榮誤事。

【整體運★☆☆☆☆】

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開來告訴對方你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；注意多活動肩關節，以免肩和脖子發生酸痛。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日少惹桃花為妙，多留意穿著打扮，言行舉止斯文有禮，才能吸引到好桃花靠近。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，不適合在今日做出任何重大的決策，尤其是偏向金錢方面的決定。

【財富運★★☆☆☆】

不要走進賭場，因為你的心思太多，情緒太雜。當然，如果你捨得花費金錢來發洩一頓，那就另當別論囉！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 玉髓紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：愛情桃花開，甜蜜溫馨的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天是談情說愛的日子，單身者因親友介紹而有相親機會，因此結識心儀對象的機率高，可望談一場充滿激情的戀愛；有伴侶的人感情生活因主動製造浪漫而變得豐富多彩。工作、財運普通，宜低調行事。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間關係和諧，雖然有時你會表現得較為強勢，但多能得到另一半的理解。

【事業運★★★☆☆】

工作將面臨新的挑戰，面對挑戰，應重新制定符合客觀事實的工作計劃，調節工作步調，以免被他人影響。

【財富運★★★☆☆】

在投資前應多請教有經驗的前輩。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 冷泉藍

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：差強人意的一天，待人處事應冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來糾纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。

【事業運★★★☆☆】

若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。

【財富運★☆☆☆☆】

思緒紛亂，不宜接觸財務的一天。跟錢有關的事務還是交由值得信賴的人來處理為好。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 琥珀橙

開運方位：西南方向

射手座

短評：與陌生人交流，可帶來好運。

【整體運★★★★☆】

桃花江水向你流，到人多的地方露露面，不難有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁人的意見，可獲取更多的訊息，做出準確的抉擇；在外地出差工作者，能得到當地人的幫助，解決交通方面的問題。

【愛情運★★★★☆】

留意感情生變，花言巧語適度就好，說過了頭反而會讓對方覺得是虛情假意！

【事業運★★★☆☆】

無力感較強，多與人接觸交流才能提振精神。有利與同事溝通，尋求幫助。

【財富運★★★☆☆】

求財阻力較大，應等待時機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 咖啡棕

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：只要不粗心大意，就能順利完成任務。

【整體運★★★☆☆】

一個細小的錯誤都能影響工作進度，只有多點耐性才能避免出現此類情況。花錢請客的機率高，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。不要因為忙碌而冷落了情人，適當的關心很有必要。

【愛情運★★★☆☆】

心情不太好，容易把情緒發洩到伴侶身上，小心因此而硝煙瀰漫。

【事業運★★☆☆☆】

瑣碎事多，可能有突如其來的任務交付與你，因此而打破原有工作進度，多尋求同仁幫助，才不至於讓自己手忙腳亂。

【財富運★★★☆☆】

不宜採取錢滾錢的理財方式，容易判斷失誤！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 雪花銀

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：多吃些水果，補充能量。

【整體運★★☆☆☆】

感情上容易遭受打擊，但朋友的鼓勵會給你增添許多信心；下午的精神會略感疲倦，不宜與人談生意；上級給的新任務會給你帶來不小的壓力，喝杯果汁能夠得到舒緩。

【愛情運★★★☆☆】

另一半的情緒不佳，別讓自己的情緒也跟著失控，你應多體諒對方才是唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

【財富運★★★☆☆】

工作上收人紅包，恐惹來大麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 硃砂紅

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：熱情洋溢的笑容，是與人接觸、拉近距離的武器。

【整體運★★★★★】

今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓兩顆心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習、吸收能力很強，適合英語、文科方面的學習，會有事半功倍的效果。

【愛情運★★★★☆】

有利相親的好日子，立刻安排行動吧，有親友介紹的對象可別錯過；有伴侶者感情升溫，驚喜不斷。

【事業運★★★★☆】

機會頗多的一天，但重點是把握好現有領域的表現機會和提升機會，切忌太過冒進。

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後，又把錢轉手出去。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 乳酪白

開運方位：正西方向

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