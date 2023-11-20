每日星座運勢／牡羊花錢慾望有點強 不宜投機賭博
2023-11-20
牡羊座
短評：心中有目標，積極向前行。
【整體運★★★★☆】
工作態度十分積極，主動找事做，對同事也特別熱情，雖然忙碌，但能獲得快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入新戀情。財運一般，不宜投機或賭博。
【愛情運★★★★☆】
今日你對自己的魅力非常有信心，也非常了解自己內心的需求，只要多與異性接觸，緣份隨時都可能降臨。
【事業運★★★★☆】
易得上司器重，若能圓滿完成任務，還有加薪晉級的機會。不過在實際執行時，容易思慮過多而拿不定主意，關鍵時刻需展現你的魄力才好。
【財富運★★★☆☆】
花錢慾望有點強，有閒錢的話，稍微放縱、享受一下，但可別寅吃卯糧喔！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-11:00pm 竹葉青
開運方位：正東方向
金牛座
短評：有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談吧！
【整體運★★★☆☆】
情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有一種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。
【愛情運★★☆☆☆】
雙方在相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！
【事業運★★★☆☆】
工作上衝勁十足，很愛自我表現，但也顯得過於爭強好勝，容易引起同事的反感，需提醒自己收斂一些才好。
【財富運★★★★☆】
容易獲得異性的金援，別錯過機會。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：2:00-3:00pm 青金石藍
開運方位：正北方向
雙子座
短評：應學會巧妙的解決問題。
【整體運★★★★☆】
其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資有礙，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴哦！
【愛情運★★★☆☆】
愛情運普通，主動飄來的桃花數量有限，彼此能看得上眼、有交往意願的更不多。
【事業運★★★☆☆】
對現有工作缺乏興趣，會迫不及待地想換工作，但是，運勢不強，還應做好規劃。
【財富運★★★★☆】
直覺靈敏，想到就行動，易有財運。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00pm 玉髓紅
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：相信助運的功效。
【整體運★★★☆☆】
今天的好運伴你走過愛情的低潮期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的積極工作態度無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人需要主動表達愛意，並多安排約會，才能感受到浪漫與甜蜜。
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運有些不順，在推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動，就要特別小心囉，否則易有禍從口出的麻煩發生！
【財富運★★★☆☆】
財氣不佳，賺錢的速度趕不上花錢的速度，應控制花錢慾望，把錢財用到實處，忌浪費、揮霍。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00pm 夕陽橙
開運方位：西北方向
獅子座
短評：將感情轉移到工作上。
【整體運★★☆☆☆】
易受情緒影響而造成身體不適，閒暇時間多做運動；事業運勢平穩，只需耐心等待，有晉升的機會哦；此日感情頗為不順，過於感情用事或是用情過深，而導致自己受困於感情無法脫身。
【愛情運★☆☆☆☆】
一想到過往的情感經歷，你多會不自覺地陷入負面情緒中，難以邁開愛的腳步。
【事業運★★★☆☆】
很會運用智慧去做事情，讓你減輕了體力負擔，加快了工作效率。
【財富運★★☆☆☆】
金錢流動性轉強，有頻頻周轉的跡象，務必量入為出。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-8:00pm 寶石藍
開運方位：東北方向
處女座
短評：無力感強烈的一天。
【整體運★★☆☆☆】
花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意表達的方式與方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者容易因為異性的關心而快速投入一段感情；已婚者易陷入感情糾紛。
【事業運★★★☆☆】
任何問題都想靠自身的能力獨立解決，不願意接受來自周圍人的好意。
【財富運★☆☆☆☆】
財運頗為受阻，浮沉不定。逢此運不要玩變化快速的金錢遊戲。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00pm 燻鮭紅
開運方位：正北方向
天秤座
短評：充滿幹勁，積極上進。
【整體運★★★★★】
今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。
【愛情運★★★★☆】
今天你的魅力彰顯，頗具吸引力與感染力，對於單身者而言，特別適合約會、應酬。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！
【財富運★★★★★】
財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債，或與人談判金錢、佣金問題！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00am 冷泉藍
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：精神飽滿的一天，做事相當有自信。
【整體運★★★★☆】
與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。
【愛情運★★★★★】
有表白的機會，如果你已經做好了戀愛的準備，那麼就大膽迎接愛情的到來吧。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，可是自己的心態不正，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。
【財富運★★★★☆】
財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00pm 瑪瑙黑
開運方位：西南方向
射手座
短評：努力點，果斷點。
【整體運★★★☆☆】
當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。
【愛情運★★★☆☆】
單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！
【事業運★★☆☆☆】
主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析問題，將會有新的發現。
【財富運★★★★☆】
掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-10:00pm 象牙白
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：多關心你身邊的人。
【整體運★★☆☆☆】
戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。
【愛情運★☆☆☆☆】
感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來化解紛爭吧！
【事業運★★★☆☆】
太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你的評價。
【財富運★★☆☆☆】
易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-7:00am 珊瑚橙
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。
【整體運★☆☆☆☆】
特別不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。
【愛情運★☆☆☆☆】
難以真正打開心扉，甚至有離群索居的傾向，易與良緣擦肩而過。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不佳，不應與酒色財氣沾上邊，金錢損失往往來自於異性或是賭博！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00pm 香吉士黃
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：EQ減低、智商升高的一天。
【整體運★★★☆☆】
今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情運不穩定，不利秀恩愛；單身者可多結交新朋友，面對愛情則適合保持平常心，不可強求。
【事業運★★★★☆】
撥雲見日，心境會豁然開朗，活力和衝勁能得到明顯提高，工作進度會超前進行。
【財富運★★★★☆】
金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助喔！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00pm 水晶紫
開運方位：正西方向
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