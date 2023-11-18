每日星座運勢／獅子許多事親自處理 注意調整思緒

2023-11-18

牡羊座

短評：尊重別人也是尊重自己。

【整體運★★★★☆】

伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。

【愛情運★★★★☆】

人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！

【財富運★★★★☆】

今天的財運有利於高額現金交易，適合操作大筆的買賣諸如土地仲介、移轉等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 碧空藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：別把健康不當回事，要有正常的作息時間。

【整體運★★★☆☆】

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。

【事業運★★★☆☆】

有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！

【財富運★★★★☆】

金錢上有支援者。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 湖水綠

開運方位：東北方向

雙子座

短評：運勢平順，有利展現才華。

【整體運★★★☆☆】

今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。

【愛情運★★☆☆☆】

容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起衝突。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！

【財富運★★★☆☆】

適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 咖啡棕

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：將廢棄品進行回收利用。

【整體運★★★★☆】

辛苦了好長一段時間，可趁今日閒暇之時到餐館享受美食，慰勞一下自己；已婚者可利用閒暇時光和伴侶一起在家進行大掃除，將會清出不少可循環利用的廢棄品，既能使家裡變得整潔溫馨，還能將這些廢棄品換取零用錢。

【愛情運★★★☆☆】

與戀人有良好溝通的機會。愛情運很不錯，使你心情更加愉快，戀情朝更好的方向邁進。

【事業運★★★★☆】

容易接觸到有魄力、有風度的成功者，經驗得到了提升，對日後的事業發展很有利！

【財富運★★★★☆】

錢財寬鬆，可支援兄弟好友，表現愛心，促進友誼。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 琥珀橙

開運方位：正南方向

獅子座

短評：時間充裕，適合整理思緒的一天。

【整體運★★★★☆】

今天可以放下學習與工作，靜下心來感受生活，思考的時間增多，也會有不一樣的感受與體悟，讓你看清了一些事態。晚上有機會結識各種職業的新朋友，其中不乏優秀的異性朋友，單身者多留意，有機會發展一段戀情。

【愛情運★★★★☆】

伴侶顯得更浪漫感性，會製造生活情趣，相對地，對方也希望你有所回應，而非對牛彈琴！

【事業運★★★☆☆】

許多事情都需要你親自處理，有些忙不過來，注意調整思緒，別讓繁雜事務影響了心情。

【財富運★★★★☆】

財運極佳，不用為金錢擔心。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 櫻桃紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：驚喜連連。

【整體運★★★☆☆】

意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花不少，但大多都是爛桃花，單身者別輕易付出真情；戀愛中的人應避免招惹桃花。

【事業運★★☆☆☆】

今天會面臨不少困難，千萬別退縮，宜利用人際關係處理。

【財富運★★★★☆】

在消費上多能將錢花在刀口上，該花則花。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 咖啡棕

開運方位：正東方向

天秤座

短評：誤會渙然冰釋的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天會發現真相，解除對同事以往的誤解，不如好好交流，你們的關係更容易改觀並且深化哦；剛剛走進婚姻的戀人容易產生壓抑情緒，飽受生活的壓力，和對方共同商量對付眼前的問題才要緊；財運不佳，但資金周轉出現危機的時候又會得戀人相助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有異性主動獻殷勤，喜歡的話就給對方一個回應，不喜歡便委婉謝絕吧。

【事業運★★★★☆】

心情舒暢，時常把微笑掛在臉上，不僅身心健康，而且身邊的人都願意親近你喔！

【財富運★★☆☆☆】

金錢流動性強，生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 玉米黃

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：今日好運相伴。

【整體運★★★★☆】

太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。

【愛情運★★★☆☆】

和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。

【事業運★★★★☆】

沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。

【財富運★★★★☆】

有意外之財，例如：彩券中獎。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 祖母綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：幹勁十足，充分釋放自身的能量。

【整體運★★★★☆】

積極向上的生活態度，讓你贏得家人及朋友的肯定。有機會在眾人面前展現才華，讓異性對你刮目相看，有人主動靠近你。別因忙碌而忽視身體狀況，多關心身體健康也是今天的重要工作。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有戀愛的機會，來得突然令你有些措手不及，調整好心態，思考一下未來的生活吧！

【事業運★★★★★】

思維敏捷，智慧迸發，提出的意見易被認同和採納，要好好把握時機。

【財富運★★★★☆】

事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，尤其若想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 朝霞紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：守得雲開見月明。

【整體運★★★☆☆】

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

【愛情運★★★★☆】

夫妻間的感情不應受到外界的干擾，好好珍惜兩人的感情；戀愛中的人感情甜蜜！

【事業運★★☆☆☆】

與父母間容易有生疏感，多是因為工作繁忙或在外發展，較少有機會與父母相聚，情感交流減少。

【財富運★★★☆☆】

與其絞盡腦汁搞投資，不如勤奮賺錢，細心節流！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 玫瑰紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：主動與人交往，內心充實。

【整體運★★★★☆】

今天與人群接觸可為你帶來好運。容易看到他人身上的優點，與朋友相處愉快，而且，你很想見到的人，會突然出現在你眼前。下午會有奇遇，單身者有機會在浪漫的場所遇到令你心動的對象，表白會獲得圓滿的結果。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半少了問候與關心，希望對方來噓寒問暖。還好對方沒有怨言，滿足你的要求。

【事業運★★★★☆】

有許多表現的機會，口才佳，但要注意表達方式，過於誇張會適得其反唷！

【財富運★★★★☆】

財富多來自於意料之中，正財運稍強。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 古銅青

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：忠言逆耳利於行。

【整體運★★★☆☆】

今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是占有慾太強會有不少問題。學習慾望強烈，是溫故而知新的好時機。

【愛情運★★★☆☆】

常聽他人吐苦水，你自己的情感困擾卻悶在心裡，不知向誰訴說。學會傾訴，你會好受些唷！

【事業運★★★☆☆】

事情很多，需要你耐心處理。不過，容易得到朋友的幫助，讓你感覺輕鬆很多。

【財富運★★☆☆☆】

小心異性居心不良，想從你口中打探出商業秘密。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 珍珠白

開運方位：西北方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【超多人算】你和他為何沒進展？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】