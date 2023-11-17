每日星座運勢／巨蟹別將關係複雜化 投資切忌投機

2023-11-17

牡羊座

短評：今天的精神壓力比較大。

【整體運★★★☆☆】

同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前的同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財訊息。

【愛情運★★★☆☆】

對戀人或另一半的依賴較強，容易讓對方感到疲憊，應注意控制情緒，多為對方考慮。

【事業運★★★☆☆】

情緒比較低落，常會躲進自己的世界獨自哀傷，有點自我憐憫的意味。

【財富運★★☆☆☆】

精神不安定，易為錢財而傷神。不宜借錢給異性朋友，易上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 玳瑁棕

開運方位：西南方向

金牛座

短評：充滿自信可吸引正能量。

【整體運★★★★☆】

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。

【愛情運★★★☆☆】

熱情付出的一天，付出實質的行動，將可得到無形的關心與柔情。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持喜悅、愉快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

財運超級旺之日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤的敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 香吉士黃

開運方位：正北方向

雙子座

短評：給自己今後的發展認真做個規劃。

【整體運★★★☆☆】

特別提醒男士朋友，即使你的女伴說送花是一種浪費，也要深信沒有哪個女人不會希望收到情人送的花；今天創意思維活躍，設計工作者可要好好把握稍縱即逝的靈感；多給自己一些時間，讓自己安靜的思考往後的感情道路該如何走。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運一般，小心因異性朋友而損財。

【事業運★★★★★】

今日事業上有坐享其成、事半功倍的好運，真是一帆風順、心想事成呢。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上小麻煩多多，不利投機或賭博。盡量不要進行金錢交易，出錯機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 芒果黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：別將關係複雜化！

【整體運★★★★☆】

與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

【愛情運★★★☆☆】

今日你希望借助外力來增添自己的吸引力，以期得到異性的歡心。殊不知，真正能打動異性的，是你的真情實意，但絕不是投機取巧！

【事業運★★★★☆】

謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。

【財富運★★★★☆】

想賺錢的慾望強烈，對於業務工作者特別有利，有機會談下一筆大生意唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 玳瑁棕

開運方位：東北方向

獅子座

短評：萬事如意，易被照顧。

【整體運★★★★★】

對方的一舉一動都是為了你，有一種倍受愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，偶爾拿一點出來給家人，也算盡盡孝心。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易就感動！單身者有異性對你稍微好一點，你就被電到囉！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，但只要冷靜地應對，相信難不倒你的！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 蘑菇灰

開運方位：西北方向

處女座

短評：應把壓力轉化為動力。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易猜疑另一半，小心出現冷戰；單身者有機會獲得異性主動邀約，別錯過良機。

【事業運★★★☆☆】

顯得比較嚴肅，而且個人主張比較強烈，給人不易親近的感覺。

【財富運★★☆☆☆】

對市場動態無法深入瞭解，容易失算唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 蘑菇灰

開運方位：東北方向

天秤座

短評：獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

【整體運★★★☆☆】

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

【愛情運★★★☆☆】

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

【事業運★★★☆☆】

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

【財富運★★☆☆☆】

意外開支多，錢財難留守。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 橄欖綠

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：總運很好。

【整體運★★★★☆】

今天很懂得與異性溝通，幾個笑話就能把對方逗得開懷大笑，彼此的好感不斷增進；滿腔的熱情在今天的工作上有充分施展的餘地；在朋友的聚會中會獲得不錯的投資機會，要好好把握。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一面易突顯，單身者有機會在人群中遇到心儀的對象；有伴侶者激情滿滿，感情升溫。

【事業運★★★★☆】

很有上進心，明白只有努力工作才能獲得滿足，非常重視專業技能的提高與完善。

【財富運★★★★☆】

適合備妥投資計劃，再根據現實情況因應調整，可提高效率。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 秋葵綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：行動前應三思。

【整體運★★☆☆☆】

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨能力。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半的相處上易出問題，要注意別把工作上的負面情緒遷怒在對方身上。

【事業運★★★☆☆】

面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越復雜。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢方面的困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 水鑽藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：送人玫瑰手有餘香。

【整體運★★★☆☆】

多去讚美你的伴侶，這樣即使為你做再多的事他也心甘情願；工作中與同事配合默契十足，事情完成得很好，心裡有強烈的成就感；買東西討價還價時看到賣主不好的臉色或是聽到對方譏諷的言辭，心中憤憤不平，易與人發生口角。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平穩，兩人多在一起做家務、聊心事，可增進彼此的感情。

【事業運★★★★☆】

親和力和幽默感增強，與同事相處時多找一些有趣的話題可拉近大家的距離，為你累積超強的人氣。

【財富運★★★☆☆】

切忌投機取巧，理財適合穩當操作！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 香檳金

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：與人溝通注意言辭，切忌口無遮攔。

【整體運★★☆☆☆】

對事物做出評價的時候，用詞不要太過刻薄，言者無心，聽者有意。發現自己說錯了話，想要用物質來討好對方，只會讓自己破財，對方還不一定領情。少說話，多做事，是今天的萬全之策哦。

【愛情運★☆☆☆☆】

不要因為過去的感情經歷而不敢嘗試戀愛，也不要因為愛慕者增強而得意忘形。

【事業運★★★☆☆】

敏感的一面突顯，工作上容易因速度太慢，而耽誤緊急事項的進度唷！

【財富運★★☆☆☆】

對錢的敏銳度不高，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 芥末黃

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：總運不佳。

【整體運★☆☆☆☆】

今天對戀人提出新要求，易引起對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天荷包盡量看緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立下字據，否則將來不易追回。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活開始變得平淡，有時也需要找點樂子刺激一下，生活才有激情，感情也會升溫。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運較不順，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

【財富運★☆☆☆☆】

金錢問題多多，有為錢煩惱的跡象，想要守住財富卻又力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 可可棕

開運方位：西南方向

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