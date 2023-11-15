每日星座運勢／雙子工作生偷懶心態 切勿渾水摸魚
2023-11-15
牡羊座
短評：與家人在一起的時間較多，其樂融融。
【整體運★★☆☆☆】
異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收獲。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。
【愛情運★★☆☆☆】
與戀人相處會有一些小衝突，多微笑氣氛會得到緩和，多忍讓可讓關係更和諧。
【事業運★★★☆☆】
今天別做職場的乖孩子，應敢於提出不同意見，努力與上司站在同一高度看問題，有助於獲得上司的重用。
【財富運★★★☆☆】
財運平順，有利於動口生財、反應靈活的族群。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-9:00am 珊瑚橙
開運方位：西北方向
金牛座
短評：工作進展緩慢，感覺壓力增大。
【整體運★☆☆☆☆】
工作上要有計劃，方可避免出現手足無措的局面。閒暇之餘，別到處亂跑，累得筋疲力盡不說，還易影響工作狀態。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣太僵硬，易發生不愉快。
【愛情運★☆☆☆☆】
感情上有一團亂的情形，不是互相吃醋就是互相爭個你死我活，別鬥氣，氣壞了就不好囉！
【事業運★★☆☆☆】
今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動不在你預期中，你對於突如其來的變化容易產生適應不良的感覺。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不佳，動作越大損失越多，切勿冒險投機，以防肉包子打狗──一去不回。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-9:00pm 辣椒紅
開運方位：正北方向
雙子座
短評：注意飲食營養的搭配！
【整體運★★★★☆】
感情注入暖流，戀人間一句知心的話就能化解先前累積的猜疑，在彼此眼中依然是對方最好。財運明顯上升，經商者把握好下午一點至二點的有利時機，入帳的錢財可大幅增多。多動動腦，吸引客源是當務之急哦！
【愛情運★★★★☆】
交友圈不斷擴大，單身者有機會結識不錯的異性朋友，可望談一場浪漫的戀愛。
【事業運★★★☆☆】
工作頗順，易產生偷懶心態，切勿渾水摸魚。放慢腳步、輕鬆一下無妨，工作還應認真對待。
【財富運★★★★☆】
創業者如果想拓展業務，可借助外力放手一搏，易成功！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00pm 墨玉綠
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：車到山前必有路，別自己嚇自己。
【整體運★★☆☆☆】
戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！
【事業運★★★☆☆】
需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。
【財富運★★☆☆☆】
開銷較大，注意節制。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：6:00-8:00am 睡蓮紫
開運方位：西北方向
獅子座
短評：幸運降臨，事事順心如意。
【整體運★★★★☆】
已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計劃可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，快卯足勁向前衝吧！
【愛情運★★★★☆】
適合與情人約會或表白的一天，到充滿浪漫情調的餐廳約會效果更佳。
【事業運★★★★☆】
工作上，寬大為懷可獲得良好的發展；溝通時，若言語太過尖銳，則易影響人際關係。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，易有驚喜！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-11:00pm 竹葉青
開運方位：正東方向
處女座
短評：運勢波動比較劇烈，好壞參半。
【整體運★★★☆☆】
與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。
【愛情運★★★★☆】
單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。
【事業運★★★☆☆】
生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！
【財富運★★☆☆☆】
財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-11:00am 朝霞紅
開運方位：正北方向
天秤座
短評：睡覺也能成為煉金石。
【整體運★★★★☆】
今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。
【愛情運★★★☆☆】
隨和順從的態度，加上天真無邪的笑容，能提升戀愛運唷！
【事業運★★★★☆】
工作穩定，有不錯的進財機會；生意人不妨多向外發展，可提升財運。
【財富運★★★☆☆】
今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然見識遠大，但必須仔細評估後才可以有動作喔！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00pm 古銅青
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：運勢有由陰轉晴的傾向。
【整體運★★★☆☆】
愛情際遇較好，遇網路情緣的機會頗大，相親也是一種不錯的選擇。財運平順，當別人向你尋求幫助的時候，伸出援助之手會收到利人利己的雙贏。事業運節節攀升者，欣喜之情不宜表露得太過明顯，小心因此而遭人嫉妒。
【愛情運★★★☆☆】
異性緣不錯，懂得用花言巧語討異性歡心，但應注意分寸，太過火反而會弄巧成拙。
【事業運★★★☆☆】
情緒顯得有些低沉，交際應酬方面並不那麼熱衷，追求成功的慾望也沒有以前強烈。
【財富運★★★☆☆】
金錢進出頻繁，有點心痛。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00pm 苔蘚綠
開運方位：正西方向
射手座
短評：把好運發揮到極致。
【整體運★★★★★】
不論是從財運還是從事業運上來看，今天挺適合去討債、收帳，軟硬兼施、威脅利誘……反正不達目的絕不罷休，如此就能追回款項；夫妻、情侶間不一定要有驚喜、感動才能穩定感情，兩人坐在家中、依偎著看看電視也能感覺甜蜜。
【愛情運★★★★☆】
今日有利運用智慧關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會感動不已。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，推動、運作上得心應手，可是要注意：宜謙虛，不宜躁進，以免落人口實。
【財富運★★★★☆】
財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢。不要讓別人知道你有錢喔！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-10:00am 墨玉綠
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：想像力豐富，增強行動力。
【整體運★★★☆☆】
對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者容易被對方誤會，對方時常懷疑你，你可別生氣，用你的柔情感化他吧！
【事業運★★★☆☆】
思路總感覺打不開，特別是腦力工作者易遇到創作瓶頸。與其冥思苦想，不如暫時先放下工作，讓心境開闊些。
【財富運★★★☆☆】
大手筆投資宜多請教有經驗的長輩。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00pm 臘梅白
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。
【整體運★★☆☆☆】
訂單作業員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但唯獨愛情運勢挺好，若有考慮結婚的話在今天進行求婚，成功的機會比較大。
【愛情運★★★★☆】
與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。
【事業運★★☆☆☆】
面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。
【財富運★★☆☆☆】
投資宜多方考量，以免因小失大。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00am 艷棗紅
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：學會穩中求勝。
【整體運★★★☆☆】
財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！
【愛情運★★★☆☆】
今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！
【事業運★★★☆☆】
做事如果不順利，就別強求，不然運勢會變得更糟糕，倒不如把力量集中在喜歡的事情上。
【財富運★★★☆☆】
可別胡亂憑直覺操作，一旦火燒鈔票，恐欲哭無淚唷！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-10:00pm 朝霞紅
開運方位：正西方向
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