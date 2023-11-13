每日星座運勢／金牛與人合作易衝突 有利獨立作業

2023-11-13

牡羊座

短評：與人配合才能讓工作取得進展。

【整體運★★☆☆☆】

事業運略差，陌生的領域並不能憑一已之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情生活平順，能體會平淡中的幸福；戀愛中的人對未來充滿想像，不妨與對方分享。

【事業運★★☆☆☆】

容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

想在朋友面前擺闊，請先看看自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

金牛座

短評：創意頗多，貴人助力強。

【整體運★★★★★】

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來如魚得水。朋友會帶給你證券市場的新資訊，很有價值呢！約會前先將指甲修剪整齊，小地方的清潔要做好。去美容院換個新髮型，給人不同的新感覺，效果會很好。

【愛情運★★★★★】

面對愛情有喜歡說空話的傾向，要小心無法兌現時伴侶發火。

【事業運★★★★☆】

今日是個辛苦耕耘的日子，忙碌難免。有利獨立作業，默默耕耘，與人合作易起衝突。

【財富運★★★★☆】

為賺錢而忙碌的一天，正財、偏財皆不錯。業務、洽商者容易遇到人品頗優的富商。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 葡萄紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

【整體運★★☆☆☆】

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

【愛情運★★☆☆☆】

容易從伴侶那兒得到關心，如果覺得內心苦悶不妨向對方傾訴，心裡會舒服很多。

【事業運★★★☆☆】

工作帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而覺得有些無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

花錢買名貴商品，心靈的空虛孤單用物質得到滿足，但錢財難留守。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 夕陽橙

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：照本宣科更適合今天的你。

【整體運★★★☆☆】

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。

【事業運★★★☆☆】

沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。

【財富運★★★★☆】

積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 竹葉青

開運方位：西北方向

獅子座

短評：普普通通的一天，大可趁機調整生活節奏。

【整體運★★★☆☆】

今天精神不錯，工作認真仔細，挑出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情方面可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭大道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時，還能思索一下今後的生活方式。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間應有各自的獨立空間，時常黏在一起容易起爭執。

【事業運★★★☆☆】

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食；要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

【財富運★★★☆☆】

財務波動性大，金錢流通量大而快速。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 玉髓紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：內心充實，心情也就愉快了。

【整體運★★★★☆】

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事配合得相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會跟自己個性截然不同的異性結緣，易產生想戀愛的衝動。

【事業運★★★★☆】

團隊精神發揮的好壞，直接影響到工作成果的優劣。保持好心情，帶給同事歡樂，這樣你們就能擁有１＋１＞２的工作效率。

【財富運★★★☆☆】

有金錢耗損的跡象，所以寧可把錢花在生活享受上或建立人際關係上。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：失去的不見得就是最好的。

【整體運★★★☆☆】

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。

【愛情運★★☆☆☆】

今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該往加深瞭解的方向多多努力。

【事業運★★★☆☆】

人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。

【財富運★★★☆☆】

如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：向外求助會事半功倍。

【整體運★★★★☆】

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

【愛情運★★★★☆】

適合約會。朋友！別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了！

【事業運★★★★☆】

有機會得到長輩、有經驗者的提醒指點，多接納他人意見，就可讓你順利完成任務！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊氣！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

射手座

短評：真實的你更可愛。

【整體運★☆☆☆☆】

在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭穿老底的危險哦，還是實事求是的好；對信息資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收獲；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險哦。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！

【財富運★★★☆☆】

處理小財手法穩健，然而有過度保守的傾向喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：有不錯的表現機會。

【整體運★★★★☆】

今天的你很想付出自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面，今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方生起一種畏懼感，他似乎無從下手呢！

【愛情運★★★★☆】

已婚者對感情生活表現的較平淡，顯得不夠積極；對另一半冷靜的態度，易引起對方的誤解！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣；要多留意自己的態度，免得一不小心就跟上司槓上囉！

【財富運★★★★☆】

投資上，很適合與人合作交易喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 香吉士黃

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：感情不會因時空而轉淡。

【整體運★★★☆☆】

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，帶給你滿滿的動力。

【事業運★★★☆☆】

面對工作顯得較為被動，等著上級下指令安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。

【財富運★★★☆☆】

你的財運與勤勞與否有直接關係唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 薔薇粉

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：適當地做做運動。

【整體運★★☆☆☆】

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者想與另一半說說心裡話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。

【事業運★★★☆☆】

事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上司安排的工作確保進度就好。

【財富運★★☆☆☆】

小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 玉髓紅

開運方位：西北方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【超多人算】你和他為何沒進展？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】