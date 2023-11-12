每日星座運勢／牡羊面臨選擇別急躁 多聽前輩意見

2023-11-12

牡羊座

短評：愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

【整體運★★★☆☆】

周旋於兩個異性之間的你在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花盛開，會有許多異性主動接近你，想戀愛的話就找機會與異性互動吧。

【事業運★★★☆☆】

將面臨許多選擇，別太急躁，多聽前輩的意見可避免選擇失誤。

【財富運★★★☆☆】

用錢的地方多，要注意適當的控制。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 琥珀橙

開運方位：正南方向

金牛座

短評：愛情要多增加點溫度。

【整體運★★★★☆】

和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。

【愛情運★★★☆☆】

單身者表現得獨立自主，不刻意追求愛情；戀愛中的人表面堅強，但內心渴望對方的關心。

【事業運★★★★★】

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是注意處理不了的事不要蠻幹，找有經驗者幫忙處理為宜。

【財富運★★★★☆】

有一些意外之財，數目不是很大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 桐花白

開運方位：正西方向

雙子座

短評：口才極佳。

【整體運★★★★☆】

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

【愛情運★★★☆☆】

與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！

【事業運★★★☆☆】

有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！

【財富運★★★★☆】

正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 玉米黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：凡事進行得較為順利，是個好日子。

【整體運★★★☆☆】

生活中出現的小麻煩，你能運用智慧將困難、複雜的問題分解成相對簡單的部分，各個擊破。穿亮色的衣服，能吸引異性的注意。單身者有機會遇到改變一生的人，值得期待。

【愛情運★★★★☆】

一成不變的感情生活讓你有些厭倦，想到外面的世界尋求新的刺激，小心得不償失唷！

【事業運★★★☆☆】

幹勁十足，一切都按照你既定的計劃順利完成。但是，朋友聚會較多，花費不小。

【財富運★★★☆☆】

對事物優柔寡斷者，易錯過商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 可可棕

開運方位：東北方向

獅子座

短評：顯得迷糊又健忘的一天。

【整體運★★★☆☆】

沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間聚少離多，分隔兩地的伴侶不妨多打電話或發E-mail表達愛意，感情會更加濃厚。

【事業運★★☆☆☆】

遇到麻煩別一個人冥思苦想，多與朋友交流，集思廣益，可望解決問題。

【財富運★★★★☆】

大財沒有，小財會有一點，讓你歡喜讓你憂。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 睡蓮紫

開運方位：東北方向

處女座

短評：財氣臨門，鴻運緩緩而來。

【整體運★★★★☆】

單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者將面臨考驗，當心因為情慾誘惑而造成的窘境。應慎選朋友，凡事要量力而為。

【事業運★★★★☆】

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

【財富運★★★★★】

小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 葡萄紫

開運方位：東北方向

天秤座

短評：雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。

【愛情運★★★★☆】

已婚者感情生活豐富多彩；單身者有機會得到親友的引薦，結識彼此有好感的對象。

【事業運★★★☆☆】

容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。

【財富運★★★★☆】

耳聰目明方能知曉最新訊息，但也要小心被小道消息甚至假消息所誤導而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 秋葵綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：精神交流讓自己受益匪淺。

【整體運★★★★☆】

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

【愛情運★★★☆☆】

注意調養，適合獨處，單身者別與過多的異性糾纏，那樣只會讓你身心疲憊。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。

【財富運★★★★☆】

求財慾望強烈者，能汲取多方經驗，為自己爭取到更多的財路。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 碧空藍

開運方位：正北方向

射手座

短評：藉助外力推動，才更能把握好愛情。

【整體運★★★★☆】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。

【事業運★★★★★】

頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！

【財富運★★★★☆】

出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 琥珀橙

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：運勢上揚，各方面表現都很不錯。

【整體運★★★★☆】

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。

【事業運★★★★★】

精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。

【財富運★★★★☆】

適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 櫻桃紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。

【整體運★★★☆☆】

今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活豐富多彩。有機會到運動場健身鍛鍊，身體輕鬆能助你思路更加清晰。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒低落，容易把氣出在另一半身上，對方不理解時很容易產生摩擦，為小事而爭吵。

【事業運★★★☆☆】

長輩們對你管得過多，讓你覺得煩。別生氣，他們說你也是為你好，表現得順從一些才好！

【財富運★★★☆☆】

小聰明能夠解決大問題，但今天要小心聰明反被聰明誤，與財神錯身而過。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 珍珠白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：運勢趨於平順。

【整體運★★★★☆】

愛情依然看好，單身者在人多的場所有機會邂逅不錯的異性；學生族今天有機會得到家人經濟上的支持；按部就班的做事方式，將會束縛你的思維創意，難以讓你的能力得到充分施展。

【愛情運★★★★☆】

和伴侶溝通要能敞開心胸，心裡有話應挑明了說，不說出來對方很難了解你的心意唷！

【事業運★★★☆☆】

需要耐心靜候，多靠腦力去爭取機會，要捨得放棄一些影響你發展主線及情緒的雜務。

【財富運★★★★☆】

零散支出減少，花錢有節制，可適時投資頗有前途的領域。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 苔蘚綠

開運方位：正東方向

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