每日星座運勢／雙魚樂觀去迎接挑戰 事情走入佳境

2023-11-11

牡羊座

短評：有機會一展才華，進財機率高。

【整體運★★★★☆】

今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。

【愛情運★★★★☆】

有機會收到異性寫給你的情書，或者有異性向你表白，心動了嗎？那就表明你的心意吧！

【事業運★★★☆☆】

有機會擔當重任，但自信心較弱，容易遇到挫折，但能得貴人相助。

【財富運★★★★☆】

財運佳，聲望高者可輕鬆得財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 鉑金灰

開運方位：西南方向

金牛座

短評：一切都往好的方向發展。

【整體運★★★★☆】

未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往房市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。

【愛情運★★★★☆】

珍惜身邊的人，為愛情重新加溫，愛情熱度是兩個人共同創造的喔！

【事業運★★★★☆】

做事較穩重，也頗能聽取他人的意見，讓事務進展得很順利。

【財富運★★★★☆】

遇到金錢周轉困難，不妨求助長輩，不難得到支援。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 碧空藍

開運方位：正西方向

雙子座

短評：情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

【整體運★★★☆☆】

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

【愛情運★★★☆☆】

內心感到有點寂寞孤獨，會讓你想找一個伴，但要注意別因此去玩愛情遊戲喔！

【事業運★★★☆☆】

時間充足的一天。好的人際關係能讓你事半功倍，廣交益友是你今天的重點。

【財富運★★☆☆☆】

在一些投資上出現錯誤的判斷，及時發現後，採取措施可挽回一些損失。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 橄欖綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。

【整體運★★★☆☆】

今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加團體活動可讓你較為好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。

【愛情運★★☆☆☆】

適合獨處，靜下心讓自己沉澱一下，沒有異性的打擾會讓你想清很多事情。

【事業運★★☆☆☆】

有鑽牛角尖的傾向，思緒打結難以突破，與其埋頭冥想，不如出去走走尋找靈感。

【財富運★★★☆☆】

容易引發經濟上的難題！須看清自己的實際情況，勿讓虛榮掩蓋了積極進取的精神。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 琥珀橙

開運方位：西北方向

獅子座

短評：受人歡迎，聚會頗多的一天。

【整體運★★★★☆】

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，發脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人多安排與對方相處，會發現你與對方有共通點，讓你對這段感情更有信心！

【事業運★★★★☆】

頭腦清晰，能夠全面的思考問題，在處理邏輯題型上易有不錯的表現。

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 和闐玉白

開運方位：西北方向

處女座

短評：看起來神清氣爽精神好，易有收穫。

【整體運★★★★★】

女性朋友別把自己打扮得花俏，不但不能為愛情加分，還會讓自身的形象打折扣哦！只要穿上的服飾表達出獨有的個性與品味，異性關注你的目光自然不少。財運還可以，適當地控制購買慾望，能留住一大部分錢財。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多機會與異性朋友談天玩樂，好好把握好桃花；戀愛中的人可考慮結婚事宜。

【事業運★★★★★】

如果想尋找一位與你在事業上、在生活上有人生共鳴的朋友，今天要珍惜一切交流的機會。

【財富運★★★★☆】

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 冷泉藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：放鬆休閒的好日子。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

【愛情運★★☆☆☆】

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！

【事業運★★★★☆】

有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。

【財富運★★☆☆☆】

想以轉行來發財比較困難。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 大理石灰

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：朋友亦有好有壞。

【整體運★★★★☆】

單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。

【愛情運★★★★★】

異性緣超級旺的，容易得到異性朋友的關照呢，很適合參加團隊活動喔！

【事業運★★★★☆】

展現知性的一面，處理事務老練成熟，而且與人相處時態度謙和，深得長者的好感。

【財富運★★★☆☆】

謹防貪心、好大喜功、看表不看裡所引發的財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 白鋼銀

開運方位：東北方向

射手座

短評：各方面的收穫讓你的心得到滿足。

【整體運★★★★☆】

感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！

【事業運★★★★☆】

運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

【財富運★★★☆☆】

不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 碧空藍

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：心情像花一樣盛開的一天。

【整體運★★★☆☆】

學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。

【愛情運★★★★☆】

很久沒有對心愛的人說甜言蜜語了嗎？今日就是表達愛意的時候，讓對方感受你的溫柔。

【事業運★★★☆☆】

精力旺盛，期待獲得認可，有積極的行動。但要注意方式與方法，別急於求成。

【財富運★★★☆☆】

良好的人際關係，能為你帶來好的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 葡萄紫

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：愛情平順，心花怒放。

【整體運★★★★★】

戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。

【愛情運★★★★★】

桃花運很強，極具魅力，易吸引異性的目光。有伴侶者遇到問題可以請對方協助，易獲得助力。

【事業運★★★★☆】

閒暇時間較多，與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會逐漸安穩。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的還要多。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 雪花銀

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：脾氣易暴躁。

【整體運★★★★☆】

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！

【事業運★★★★★】

對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

【財富運★★★★☆】

小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 大理石灰

開運方位：西南方向

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