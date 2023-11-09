每日星座運勢／處女溝通要謹言慎行 不要一意孤行

2023-11-09

牡羊座

短評：今天你的愛情有點像苦咖啡。

【整體運★★★☆☆】

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

【愛情運★★★★☆】

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

【事業運★★☆☆☆】

工作上宜憑實力取勝，若放任惰性或是靠拍馬屁，恐會落人話柄。

【財富運★★★☆☆】

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

金牛座

短評：相當冷靜理智，處理事務非常有理性。

【整體運★★★★☆】

和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢一點就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多了解市場動向，再做決策。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人不妨變花樣來製造生活情趣吧！

【事業運★★★★☆】

職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何得利的機會。

【財富運★★★★☆】

有機會因為你的手機、電話等號碼而中獎！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 葡萄紫

開運方位：正東方向

雙子座

短評：運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡！

【整體運★★★★☆】

桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺一筆的機會，適合瞄準時機，果斷出手。求職者應積極爭取面試機會，會有好消息。

【愛情運★★★★★】

對於有情人或配偶者來說，穩定的感情對你的事業是最大助力；至於單身者，今日仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想情人。

【事業運★★★★☆】

以謙虛、真誠的態度待人，將有機會靠近核心高層人士，並可從對方身上學習到不少的經驗，對你也是一種自我提升。

【財富運★★★★☆】

與資歷豐富者合作，可為你的投資增添助力。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 玉米黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：你選擇快樂，你就會快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是一種選擇，你選擇快樂你便會快樂。裝扮新潮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶之間易一言不和就爭吵，凡事先考慮清楚再說出口，謹言慎行是今日必修的課題。

【事業運★★★★☆】

與人互動頻繁，易在職場中結識新朋友，並有機會成為你工作上的合作夥伴，應該多把握住機會。

【財富運★★★☆☆】

容易被煽動，恐導致財務狀況波動、不穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 羽絨白

開運方位：西南方向

獅子座

短評：借來的好運在你身上效用更大。

【整體運★★☆☆☆】

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到不錯的對象；戀愛中的人想要穩定，不妨與戀人商討未來生活。

【事業運★★☆☆☆】

事業的生殺大權握在自己手上，會如何發展就要看你怎樣管理自己的負面情緒！

【財富運★★☆☆☆】

感情不如意間接影響工作意願，若無法有效控制情緒恐會自斷財路。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

處女座

短評：管理好情緒，留意身心健康。

【整體運★☆☆☆☆】

今天沒有什麼心情理財，身體不舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

【愛情運★★★☆☆】

心情不好時，千萬別把壞脾氣發洩在情人身上，小心對方受不了你而躲著你唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，問題特別多，是個壓力重重的一天，尤其是對上司溝通時要謹言慎行，不要一意孤行，聽話點問題就少一點。

【財富運★☆☆☆☆】

精神壓力大，財運不顯，莫任意胡為，否則財務破洞會不斷加大。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：運勢平順，有利拓展人脈。

【整體運★★★☆☆】

今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。

【事業運★★☆☆☆】

盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠品質。

【財富運★★★☆☆】

心情不好時不妨去購物，眼光很不錯呢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 脆梅青

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：有機會展現多面個性。

【整體運★★☆☆☆】

你幾個調皮的動作、可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻也讓別人很想呵護你；市場的頻繁波動，讓你失去投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會；對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

【愛情運★★★☆☆】

愛情甜蜜，送些別緻的禮物給戀人吧，對方會很開心，讓彼此的心更貼近喔！

【事業運★★★☆☆】

貪圖享樂的心態比較重，在工作上略有偷懶的傾向。

【財富運★★☆☆☆】

不利由經商、金錢遊戲取財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 琥珀橙

開運方位：東南方向

射手座

短評：機會來臨前要做足準備。

【整體運★★☆☆☆】

感情平淡，風平浪靜，已婚者容易有失落甚至抱怨的情緒。財運普通，此起彼伏，難以兼顧，主動防範才不致造成被動。工作積極，虛心向公司前輩請教經驗，易得照顧。

【愛情運★☆☆☆☆】

覺得孤單又不易被理解，希望有一個人能關心你、愛護你。

【事業運★★★☆☆】

職場上的人事異動會讓你的心開始左右搖擺起來，遇事平靜才好。

【財富運★★☆☆☆】

只要認為有價值，再貴也一定購買，錢財流失快速。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 湖水綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：今天會顯得固執己見哦！

【整體運★★★☆☆】

與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！

【愛情運★★★☆☆】

對伴侶的無理取鬧會備感無奈，可望獨處；單身者與異性交往頻繁，但多是吃喝玩樂。

【事業運★★★☆☆】

會顯得有些敏感，總會覺得同事、朋友對你有些冷淡。其實不必想得太多，想要獲得別人的關心就先關心他人吧！

【財富運★★☆☆☆】

財運一般，不宜大額投資，有利保守求財。想要碰運氣不易，還是踏實一點為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 水晶紫

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：挑戰與機遇並存。

【整體運★★★★☆】

在感情上不要心存僥倖，即使對方沒有發現你的過失，若能坦誠告知，感情反而會有升溫的趨勢。工作即將遭遇極具挑戰性的時刻，機遇在不經意間出現，提前做好準備是關鍵。在新的工作崗位上任的人，起步會較快。

【愛情運★★★★☆】

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話，讓對方知道吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，但今日可不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！

【財富運★★★☆☆】

有利追債，而且易獲得金援，需要資金周轉可勇敢開口，多能心想事成。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 碧空藍

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：心情好，做任何事情都順暢。

【整體運★★★★★】

已婚者與另一半相處，多了一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助哦！

【愛情運★★★★☆】

嗯，很不錯的一天！保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利。

【事業運★★★★☆】

今日與人交流默契度高，適合拜訪客戶、談薪水等，易獲得滿意的結果。

【財富運★★★★★】

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 古銅青

開運方位：正東方向

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