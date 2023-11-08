每日星座運勢／雙子宜保持謙虛有禮 積累職場人脈

2023-11-08

牡羊座

短評：謙虛地向你的對手學習。

【整體運★★★★☆】

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富日，無論是你主動還是他主動都行，畢竟創造新鮮感是很重要的。

【事業運★★★★☆】

工作上會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。

【財富運★★★☆☆】

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意因外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的破財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 鈦晶金

開運方位：東北方向

金牛座

短評：做自己感興趣的事會很愉快。

【整體運★★★☆☆】

在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

【事業運★★★☆☆】

會有許多的想法，嚮往著跨越到更高層次，但又常會覺得外部環境不能很好地配合自己。

【財富運★★★☆☆】

好好休息，身體健康是最大的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 冷泉藍

開運方位：東北方向

雙子座

短評：工作中蘊藏機遇。

【整體運★★★☆☆】

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★★☆】

積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 金桔綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：為人做事低調一些，對你有好處。

【整體運★★☆☆☆】

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。

【事業運★★☆☆☆】

憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。

【財富運★★☆☆☆】

看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 琥珀橙

開運方位：正西方向

獅子座

短評：陷於內鬥讓你吃不到好果子。

【整體運★☆☆☆☆】

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

【財富運★☆☆☆☆】

花費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 杜鵑粉

開運方位：正東方向

處女座

短評：情緒變化無常，需及時調整。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人特別希望獲得另一半的關心，想黏著對方，別把想法藏著，告訴對方你的渴望吧！

【事業運★★☆☆☆】

情緒顯得很低落，喜歡把事情想得複雜，將它們想得過於悲觀。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流失較快，少帶現金出門。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 杜鵑粉

開運方位：正北方向

天秤座

短評：好事連連。

【整體運★★★★★】

今天可謂人逢喜事精神爽，有了老天爺的相助，連緣份都來得快。不要僅僅局限於眼前的利益，好機會其實還在更遠的地方。事業運極佳，身邊的朋友易助你挖掘出自身潛力，進而將事業運推向最高點。

【愛情運★★★★☆】

情感易獲得滿足，讓你變得更自信，精神抖擻，進而吸引到更多異性關注。

【事業運★★★★★】

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且，容易得到異性朋友、同事從中協助。

【財富運★★★★☆】

財運順遂的一天。賺錢企圖心強，只要少想多做就能賺到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 萊姆黃

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

【整體運★★★★☆】

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

【愛情運★★★★☆】

感情細膩、知冷知熱的一天，對伴侶很是體貼、關懷，很適合安排約會唷。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 萊姆黃

開運方位：西南方向

射手座

短評：桃花顯眼，令朋友羨慕不已。

【整體運★★★★☆】

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷。理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會。處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

【愛情運★★★★★】

有機會結交到新朋友，也有較多時間跟異性朋友互動，有戀愛機會。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合做點富有挑戰性的事務，主動爭取能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜果！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 湖水綠

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：多近貴人，遠離小人。

【整體運★★★☆☆】

今天似乎犯小人喔，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險。桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象進一步發展。工作上，與人合作時應有自己的主見，委曲求全只會讓你陷入困境。

【愛情運★★★★☆】

與另一半的互動較多，以往的誤會也可以在今天化解；單身者在外易有桃花際遇。

【事業運★★★☆☆】

無法做到完全信任他人，且讓你操心勞力的事情繁多，精神負擔很重。

【財富運★★☆☆☆】

易把錢財花在吃喝享受上，想要守住錢財，應減少應酬、婉拒聚餐等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

【整體運★★☆☆☆】

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者多與異性朋友聯絡，聊聊心事；戀愛中的人很依賴戀人，讓對方感覺被需要。

【事業運★★☆☆☆】

意志消沉，缺乏奮鬥的慾望，做事時容易分神而差錯百出。

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今天你對金錢比較計較，得失心有點重唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 蕃茄紅

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

【整體運★★★☆☆】

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。

【愛情運★★★☆☆】

與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。

【財富運★★★★☆】

對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

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