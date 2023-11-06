每日星座運勢／金牛適當的安排運動 讓你身心愉快

2023-11-06

牡羊座

短評：欲速則不達！

【整體運★★★★☆】

運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱衷於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。

【愛情運★★☆☆☆】

悲樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。

【事業運★★★★★】

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫！對於生意人、業務、公關工作者來說，特別有利；至於內勤工作者，效果不明顯。

【財富運★★★★☆】

在投資上，與異性合作比較有勝算。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 燻鮭紅

開運方位：西北方向

金牛座

短評：適當安排運動，會讓你身心愉快。

【整體運★★☆☆☆】

感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人彼此間的互動減少，感情易變淡；單身者與異性接觸的機會多，但仍感寂寞。單身者有機會結識極具異域風情的異性；戀愛中的人多安排約會，容易有驚喜。

【事業運★★☆☆☆】

不好的情緒往往會影響你的判斷力，好好梳理一下心情，讓工作進展更順利！

【財富運★☆☆☆☆】

財運不穩定，要克制衝動。大筆金錢支出要多與家人商量，孤注一擲會損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 蜜瓜黃

開運方位：東北方向

雙子座

短評：遇事不夠冷靜，容易衝動。

【整體運★☆☆☆☆】

投資時不要盲目妄動，否則易掉進別人佈下的陷阱，應多看多想。工作上顯得過於衝動，做事時應先冷靜分析，再進行處理。身體狀況有些不妙，多注意自己的飲食習慣。

【愛情運★☆☆☆☆】

與伴侶相處要特別小心，轉眼間就可能煙硝味瀰漫，感情從雲端跌落到塵世裡。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，小事精明，大事迷糊。別計較一時得失，眼光要放長遠。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜理財的一天，處理錢財顯得粗枝大葉，容易因為一時迷糊而遭受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 朝霞紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：有了好心情，就會有好運相隨。

【整體運★★★★☆】

今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。

【愛情運★★★☆☆】

今日你要面對為數不少的競爭者，一有鬆懈就會被別人搶了先機，苦心經營的感情紅線會被剪斷。盡情展現自己的個性魅力，才能壓倒群雄。

【事業運★★★★☆】

一旦潛能受到激發，便能展現出未曾察覺的能力。若加以發揮利用，可使你的能力增進和提升。

【財富運★★★★☆】

金錢難題可望在今日解決。遇到困難時，多用智慧就不難獲得援助；長輩是你的大貴人。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 蘭花紫

開運方位：正北方向

獅子座

短評：幫助他人的同時，也會增加自己的能量。

【整體運★★★☆☆】

異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持會給予對方很大的力量。財運很旺，幫助他人易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使只是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。

【愛情運★★☆☆☆】

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則惹對方生氣就不好了。

【事業運★★★☆☆】

工作進展平順，先前的計劃可落實執行，這同時也是對你實力的考驗，需要好好掌握。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，可買彩券試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 薰衣草紫

開運方位：正南方向

處女座

短評：有想找人傾訴的慾望。

【整體運★★★☆☆】

繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你會想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶約會，不妨多更換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。

【事業運★★★☆☆】

要注意、收斂一下衝動火爆的情緒，當大家都對你退避三舍時，需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！

【財富運★★★☆☆】

「動中生財」，跑得越勤，賺得越多。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 寶石藍

開運方位：西南方向

天秤座

短評：注意事情的逆轉性。

【整體運★★☆☆☆】

給他送個小禮物，讓對方明白你還非常在乎他；加大投資額度不見得有明顯的收效，反而還會影響你的投資效率；從事服務性行業的人表現機會特別多，因太過緊張而顯得有些吃力。

【愛情運★★★☆☆】

與另一半會小有不快，應注意避免爭吵，相互體諒對方的心情，才能維繫良好的戀情。

【事業運★★★☆☆】

對於具有挑戰性的工作特別感興趣，也能激發你的思維，容易有不錯的創意與想法喔！

【財富運★★☆☆☆】

易有因誤信奸臣、或因感情引發的財務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。

【整體運★★★★★】

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要因為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏；只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而產生矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情運攀升，多花點心思、時間在情人身上；別太硬邦邦的，否則愛情運會降溫！

【事業運★★★★★】

打起精神做業務，大訂單便離你不遠了喔！

【財富運★★★★☆】

有利理財的日子，對於資金的運用很有一套，有機會憑藉直覺賺到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 深茄紫

開運方位：東北方向

射手座

短評：有利推行新計劃，收效良好。

【整體運★★★☆☆】

因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收獲。創業者與合作夥伴會發生意見不和的情形，若太過固執要小心金錢損失。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。

【事業運★★★★☆】

異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司裡的異性交流，有助於解決疑惑，萌生新的創意。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要避免任何舉動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：只有管理好情緒，才能把握住機會。

【整體運★★☆☆☆】

今天在理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，以免因他人的投機而造成經濟損失。心情不好時盡量迴避人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與樂觀開朗的異性相遇，彼此吸引，但外在環境卻制約了兩人的發展步伐。

【事業運★★☆☆☆】

敏感度異常敏銳，職場中人際關係方面容易被不體貼的人所傷害。如覺得處不來的人就暫時保持距離，以免被潑冷水。

【財富運★★☆☆☆】

金錢誘惑較多，應謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 雪花銀

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：決斷需要理性。

【整體運★★★★☆】

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

【愛情運★★★★☆】

愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 深海藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：急於表現、愛出風頭易適得其反。

【整體運★★★☆☆】

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

【愛情運★★★☆☆】

在感情生活中不宜充當主導的角色，多遷就伴侶可讓你獲得更多的關愛！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏不定，有不滿現狀的傾向。不過，想要改變，還得把目前的事務處理妥當。

【財富運★★☆☆☆】

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 咖啡棕

開運方位：西北方向

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