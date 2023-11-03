每日星座運勢／雙子適合推行新計劃 擴展新的業務

2023-11-03

牡羊座

短評：越積極，機會越多。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找間別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者要注意別把工作上的負面情緒遷怒於對方；單身者易得異性幫助與關心喔！

【事業運★★★☆☆】

工作易獲得上司、同事的好評，信心增加不少，工作也更有幹勁。

【財富運★★☆☆☆】

小心賺取不法之財而引來官非！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

金牛座

短評：即使成功就在眼前，不過也要耐心等候。

【整體運★☆☆☆☆】

與另一半易發生衝突，言語過激會使矛盾更加激化，只要有一方退讓便有收場餘地。財運較遜，即使費盡心思尋找生財之道也只是徒勞，在家收看財經報導反而有收獲；連簡單的工作也會有做不來的感覺，乾脆給自己放個假比較好。

【愛情運★★☆☆☆】

看上對方了嗎？今天還不是告白的時機，多觀察一段日子，確認自己的心態後再作決定吧。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤，所以不宜在今日做出重大的決策！

【財富運★☆☆☆☆】

莫盲目同情弱者，任意給予金援，應量力而為，以免上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 玉髓紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：運勢旺盛，收穫頗多。

【整體運★★★★★】

浪漫的咖啡館是情侶約會的好地方，能夠彼此產生情愫，瞬間來電，戀情立刻升溫。財運不錯，今天對時機的把握相當敏銳，賺取錢財較順利。工作運佳，適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

充滿新鮮感與刺激感的一天，魅力四射，易引來不少桃花靠近，讓你很有優越感。

【事業運★★★★★】

事業運還不錯，好運偏向知名度的提升，也就是你的表現容易得到認同與肯定，而且今日有機會掌握主導權。

【財富運★★★★☆】

精打細算的一面突顯，思維亦顯得相當活躍，理財得當，投資易有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 玉米黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：保持工作環境整潔，心情更美麗。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息。注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳。財運普通，生意人在與客戶談判時，多留意對方的想法才不會失算。

【愛情運★★★☆☆】

有逢場作戲、結識新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過草率容易受到傷害！

【事業運★★★☆☆】

對外界的形勢易判斷失準，不太適合拓展事業，最好先靜觀其變。

【財富運★★★☆☆】

鑽牛角尖及過度情緒化，都會導致誤判或損財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 和闐玉白

開運方位：西北方向

獅子座

短評：以平常心看待事物，減少負面思考。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

【愛情運★☆☆☆☆】

有自我封閉的傾向，難以邂逅愛情。想戀愛就要行動起來，切忌在負面情緒中沉淪。

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆，做事感覺特別有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好的印象哦！

【財富運★★☆☆☆】

出門在外多留意身邊的人，保管好財物。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 湖水綠

開運方位：東北方向

處女座

短評：今天是適合趕工的日子。

【整體運★★★☆☆】

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就別太被動，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

【事業運★★★★☆】

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

【財富運★★☆☆☆】

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，錢財難留住。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 嫩芽綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。

【整體運★★★★☆】

愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

【愛情運★★★★☆】

今天你信心百倍，牢牢握住那根心繩，對方似乎早已被你捧在手心之中。給對方回應的自由，不要急於一時之歡，一切會水到渠成。

【事業運★★☆☆☆】

對工作產生一定的抗拒情緒，稍有不順便脾氣暴躁；應及時調整自己的心態，以免你真的會丟掉工作。

【財富運★★★★☆】

今天你無意間的小額投資，會帶給你意想不到的收穫，不過一定要記得分散資金，而且不能下大注喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 橄欖綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：手忙腳亂反而影響工作進展。

【整體運★★★☆☆】

出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開一點，把錯誤改過來，接下來便能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適時給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。

【愛情運★★☆☆☆】

渴望戀愛的氣氛，但太挑剔會招致反效果。

【事業運★★★☆☆】

工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出步伐，你會看到全新的自我。

【財富運★★★☆☆】

懶散加上拖延，易使你無形中喪失賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 古銅青

開運方位：正北方向

射手座

短評：微笑、大方會帶給你好運。

【整體運★★★★☆】

單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕！

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。

【事業運★★★☆☆】

溝通、協調能力不錯，有機會與上司交流；保持平和的態度，可以獲得上司器重。

【財富運★★★★★】

財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收益豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 蘑菇灰

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

【愛情運★★★☆☆】

運勢平順，可以把好朋友介紹給另一半認識，讓兩人的生活更多采多姿。

【事業運★☆☆☆☆】

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，除了感到委屈外，也特別容易因為感情（愛情、家庭）因素而影響工作效率！

【財富運★★★☆☆】

迷糊者特別容易掉錢包、購物買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 玫瑰紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：有好的想法，也要注意自己的表達方式。

【整體運★★★★☆】

另一半對你似乎有雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己，才不會引起爭執。偏財運良好，財運多半在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。

【愛情運★★★☆☆】

減少閒聊的時間，給對方一點清靜的空間，不要過度干預對方，免得對方會深感不耐煩！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便偶有小難題出現，也不會困擾到你！

【財富運★★★★☆】

有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度高，有利於小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 深茄紫

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：要創造才有機會。

【整體運★★★☆☆】

愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上較鬱悶，外力的干擾容易讓你傷心煩惱，別小題大作，更別打翻醋壇子。

【事業運★★★☆☆】

若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。

【財富運★★★☆☆】

適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 可可棕

開運方位：正東方向

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