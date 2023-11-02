每日星座運勢／處女新角度考慮問題 工作突破關鍵

2023-11-02

牡羊座

短評：輕鬆的應對是必勝的關鍵。

【整體運★★★☆☆】

來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。

【愛情運★★★☆☆】

不管是快樂還是憂傷，都把你的內心感受與對方分享吧，可增進心與心的距離！

【事業運★★☆☆☆】

雜事多，常手忙腳亂。對於他人請求盡量委婉拒絕，做好本職工作要緊。

【財富運★★★☆☆】

切記小賭怡情，大賭就傷心。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 珠貝白

開運方位：東南方向

金牛座

短評：易獲得長輩照顧、鼓勵，士氣得到鼓舞。

【整體運★★★★☆】

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人的指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間感情可望進一步加深，彼此都能感受到對方的重要性，願意為對方付出。

【事業運★★★★☆】

較為沉穩，能藏起個性中的銳氣，給人幾分老練、穩重的印象，這對求職和洽談商務的人來說，是好的開始。

【財富運★★★☆☆】

愛錢的一天。對於金錢問題，宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日規劃財務！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 淺海藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：心情浮躁的一天，做事過於衝動。

【整體運★★☆☆☆】

今天單身者感情上有機會進一步突破，但切不可過於衝動，以免適得其反。工作上要花費的時間很多，亂七八糟的事情讓你無法顧及其他。財運上不宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。

【愛情運★★★☆☆】

單身者重視一下穿著打扮，可提升桃花運；戀愛中的人應多用欣賞的眼光看待戀人。

【事業運★★☆☆☆】

總覺得對各種壞現象的預測是有遠見的表現，豈不知已有杞人憂天的傾向，各種設想會讓你陷入矛盾。

【財富運★★☆☆☆】

花錢應有計劃，錢財易在不知不覺中流失。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 玉髓紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：注意化解壓力，切勿自我壓抑。

【整體運★☆☆☆☆】

太過感性衝動的話，愛情來得快，幻滅得也快，應學會理智應對。求職者面試時最好能提前出門，以免中途發生事故而遲到。不妨多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

【愛情運★☆☆☆☆】

今天EQ比較低，容易跟伴侶吵架、拌嘴，而且互不相讓，小心感情疏離。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾，其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

【財富運★☆☆☆☆】

為了金錢勞心、費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，比如股票、賭博等。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 睡蓮紫

開運方位：東北方向

獅子座

短評：遇到問題，不宜找同齡之人商量。

【整體運★★☆☆☆】

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

【事業運★★★☆☆】

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。

【財富運★★☆☆☆】

事業不定，財源不開。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

處女座

短評：靈感源源不絕，有利創意發想。

【整體運★★★★★】

先前若有停滯、累積的工作，能在靈活的思路下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機緣，但還是要有適當的風險管理意識哦！

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯，向外活動容易發生奇遇喔！

【事業運★★★★☆】

今天在事業上有機會幫同事調解紛爭，也能獲得同事的信賴。

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題；積極開發後，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 辣椒紅

開運方位：正西方向

天秤座

短評：付諸行動就對了。

【整體運★★★★☆】

想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意哦！財運佳，正財、偏財均有不錯的效益，再多點魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊眼紅的人如雨後春筍般出現。

【愛情運★★★★☆】

單身者感情濃烈，對異性的一舉一動都很感興趣，有機會展開一段浪漫戀情。

【事業運★★★★☆】

有表現的機會，表達能力可望獲得發揮，而且說出來的話很有說服力，適合談判。

【財富運★★★★☆】

運用交際應酬獲財，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 古銅青

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：依賴性較強，承受能力大大降低。

【整體運★★★☆☆】

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

【愛情運★★☆☆☆】

問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！

【事業運★★★★☆】

對新鮮刺激的事情比較偏愛，即便是工作中出現了強勁對手，也不會畏懼，越有壓力越能激發你的鬥志。

【財富運★★★☆☆】

消費慾望強烈，追求高品質生活，花費自然不小。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 艷棗紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：謹言慎行，可避免許多麻煩。

【整體運★★★☆☆】

不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的秘密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。

【愛情運★★☆☆☆】

有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！

【事業運★★★☆☆】

學生族情緒容易受到長輩的影響，他們的嘮叨會讓你有被束縛的感覺。

【財富運★★★☆☆】

財物的損失大多因外力引起，例如：掉錢包，失竊等等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 香檳金

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：試著改變自己。

【整體運★★★☆☆】

多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事趁早準備，以免誤時又誤事。感性、衝動的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

【愛情運★★★☆☆】

桃花不明顯，但只要你打起精神來，放鬆身心，就不難感受到人氣的逐漸提升。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，行動力不足，適合動腦性質的工作，管理者可進行整體營運上的規劃。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢看淡一點，看得越重心越難過！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 白鋼銀

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。

【事業運★★☆☆☆】

和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。

【財富運★★★☆☆】

思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 羽絨白

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：運勢頗佳。

【整體運★★★★☆】

今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

【愛情運★★★★☆】

你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！

【事業運★★★★☆】

力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，宜把心思放在其他事務上。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 蘋果綠

開運方位：東南方向

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