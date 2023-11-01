每日星座運勢／金牛多接觸賢能人士 有利廣交益友

2023-11-01

牡羊座

短評：處理問題還需更加果斷。

【整體運★★☆☆☆】

關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。

【事業運★★★☆☆】

想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！

【財富運★★★☆☆】

莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 象牙白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：對生存會有更深的領悟。

【整體運★★★★★】

在感情面前顯得更加理性，可惜力氣還未用在刀口上，反而會不及感性來得有效哦！投資運非常突出，即使是充當幕後英雄，也會有好的收成；工作中的判斷更加準確，有決心解決以前留下的難題，顯得信心十足。

【愛情運★★★★☆】

易感受到伴侶的濃濃愛意，正是表達情感的好日子，趕快說出你的心聲吧。

【事業運★★★☆☆】

今日勿急進，有利廣交益友，多接觸賢能人士，讓貴人助你一臂之力。

【財富運★★★★★】

在外吃喝玩樂的機會多，適合邊玩樂邊賺錢。此運對娛樂業、演藝事業、旅遊業有利。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 杜鵑粉

開運方位：正南方向

雙子座

短評：多留意細節方面的問題。

【整體運★☆☆☆☆】

工作運很弱，雖能分辨方向，把握大局，但易因忽略細節而出錯。業務開發者面對客戶時壓力很大，需及時調整談判策略。財運欠佳，投資者面對金錢誘惑需謹慎。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易與另一半起爭執，如何與對方做有效的溝通是重要功課。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情的變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

【財富運★☆☆☆☆】

投資前經過評估分析，切莫自以為是的投入高風險又陌生的範疇。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 祖母綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：凡事皆有轉機。

【整體運★★★★☆】

跟戀人展開的冷戰即將告一段落，電影票是改變的關鍵所在；工作中留下來的問題，得到旁人的指教，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，容易受到異性朋友的關注和幫助，單身者有機會邂逅意中人。

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，易有突發奇想，工作上可運用奇招取勝。

【財富運★★★☆☆】

今天的生意不要強求成交，應該多花時間做好基本的功課，與客戶加強情感交流。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 羽絨白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：運勢平順，心細者可發現機運。

【整體運★★★☆☆】

今天對異性有著一種莫名的好奇感，看到心儀的對象會心動不已，可望快速電到對方。財運平順，可買彩券、樂透試試手氣。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動頻繁，工作氣氛活躍。

【愛情運★★★★☆】

適合運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，亦會增加甜蜜與浪漫。

【事業運★★★☆☆】

思維較為敏捷活躍，適合談判、協商一類的事物，如果與周圍的朋友和同事進行適當的交流，對人、對己都會有新的認識。

【財富運★★★☆☆】

賠錢時，恐會損失慘重！所以，少賭為妙吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 冷泉藍

開運方位：正南方向

處女座

短評：關心一下身邊的人。

【整體運★★★★☆】

與戀人之間的矛盾要及時解決，不然會走到難以挽回的局面；經濟上的問題，可找你的父親商量，他是你今天的招財福星；把你的方案呈給你的上級看看，他不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲！

【愛情運★★★☆☆】

平和的愛情運，多與人接觸互動，可以提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雖然不太想工作，可還是要努力一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！

【財富運★★★★☆】

在朋友的引介下，有機會了解到新的投資方法。如果覺得方法不錯，不妨多收集一些資料。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 嫩芽綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：情緒略有起伏。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變得很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人的痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。

【愛情運★☆☆☆☆】

頻頻爭執不合的一天，盡可能保持距離以策安全。

【事業運★★★☆☆】

工作態度夠積極，但要避免孤軍奮戰。加強部門間的溝通交流，才能讓事情辦得更加順利。

【財富運★★★★☆】

正財、偏財運佳，會有樂觀進帳，但錢財進出頻繁，應提高敏銳度才能創造更多財富！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 香檳金

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。

【整體運★★★★☆】

夫妻之間相互支持，多能為對方著想、付出。思維活躍，容易有創意表現，辦事效率頗高。財運佳，積極理財，花錢有計劃，有機會與有頭腦的人合作，可望有一筆不小的收入。求職者敢於表現自我，易求得好職位。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活缺少一些激情，已婚者應主動與另一半親近，被動等待只會錯過表達愛意的機會。

【事業運★★★★★】

今日是變化萬千的一天，所以也會顯得忙碌，應多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

【財富運★★★★☆】

小有財運，要多注意把握。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 乳酪白

開運方位：西南方向

射手座

短評：避免受不良因素的影響。

【整體運★★☆☆☆】

感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姐妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的公共場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半不要存有欺瞞的心態，被對方一眼識破的機率很高，坦誠相待才能避免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會因想得太複雜而讓自己綁手綁腳，或被週遭的眼光給限制，陷入進退兩難的局面。

【財富運★★☆☆☆】

求財略顯投機心態，喜歡以小搏大，可是機運不佳，切莫貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 葡萄紫

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：生活較平淡，需主動製造生活情趣。

【整體運★★★☆☆】

今天的生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激大腦活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍過頭，免得雙方產生爭執。

【事業運★★★☆☆】

工作上精神不太集中，總想著能快點放長假休息。把工作做好了，才能開懷玩樂唷！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，投資上易有小筆進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：珍惜眼前的幸福。

【整體運★★★☆☆】

今天有些抱怨的情緒，與家人易生嫌隙，而怨天尤人更會給自己增加無謂的痛苦。工作上你容易顯現出自己的優越感，這樣很容易被同事排斥和孤立，還是低調一點為好。已婚者有機會和伴侶來個浪漫約會。

【愛情運★★☆☆☆】

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖啦，越是亂想會越孤單的喔！

【事業運★★★★☆】

凡事靠自己！對於工作者來說，在處理事情上宜感性與理性相結合，避免偏激。

【財富運★★★☆☆】

財氣時好時壞，不夠穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 可可棕

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：有時不妨讓自己的想法再單純點。

【整體運★★☆☆☆】

單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半討論事情時，因堅持己見而引起口角的機率高，應多聽聽對方的意見才好。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運背了些，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

【財富運★★★☆☆】

記得在消費時要量入為出，不要一昧追求完美的高品質，導致入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 珠貝白

開運方位：東北方向

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