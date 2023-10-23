月亮住著「內在小孩」！月亮處女需要規律、月亮雙子有個風趣媽媽

行星意識：基底∕安全感∕底層需求∕過去與慣性∕母系脈絡∕愛與照料

月亮與太陽在占星學中並列為發光體，可以想見，在電燈出現前的世界，人們白天仰望太陽，夜晚棲息在月光之下，這兩顆天上發著光的星體，是數千年以來天空中的兩大指引。

等到天文學發展逐漸成熟，我們發現，月亮原來是地球的衛星，在太陽系星體中，不管是它的大小、位階，都排不上前幾名，連天文所定義的行星也不算，卻一點也不減它的重要性。

基底：與生命的安定、規律息息相關

星盤中，太陽和月亮一陽一陰，就像銅板的正反面。我們通常能理解太陽的關鍵地位，它的光與熱是萬物生長的能量來源，卻很少想過月亮對地球生命的重要性。

夜晚的月亮，好像僅象徵著神祕，可能還會聯想到巫術、原始力量，有時更與災難的預示連在一起。但事實上，月亮對地球的影響，遠超過我們的想像。月球受地球引力的拖曳，而被牽制在地球外圍，從另一個角度來看，月球的存在，也框界了地球的存在，主導人類的生存與發展。

月球每二九．五三天環繞地球一圈，是古代時間週期的重要依據，農業社會依曆運轉。月亮促成了地球所有生命的脈動，隨著陰晴圓缺、潮起潮落間，生命最重要的元素—水，從江海乃至生物體內，如同受召喚般，起伏漲落，那也是生命最初的氣息。

想像蜷縮在子宮羊水中的胎兒，這幅充滿水的圖像，正呼應著占星中「月亮」的意象。

占星學中的月亮，有別於太陽所代表自我外在的發展，與我們生命內在的基底、安定、規律有關。

安全感：早期生命中所歸屬的一切

月亮這個基底，包括誕生之初到孩提時期的狀態。這個時候的我們，尚未樹立起與外界的屏障，原始而全然地敞開自己的知覺。

若我們回到初生時期去體驗一切，那柔軟的小身軀中，豐富的、沒有任何隔閡的精微知覺，遍布全身內外，我們的感受像海潮般，一波波衝向全身。當媽媽（或照顧者）在我們身旁，那些感知使我們強烈感受母親與自己的微妙連繫，感受著家庭最早的韻律—不管是狂暴、苦悶，還是和諧美妙，感受內在被激起的波瀾與他人回應，並任由它們衝擊心靈。

當時所經驗的一切，記錄在潛意識之中。這就是月亮的印記。

月亮背後有著極為龐大的內容。這些「早期經驗」由各種人與人的互動、情境氛圍，以及一切感受所構成，與生存需求有關，直接影響我們是否能感受安全、要如何才能感到舒適、情緒是否安定愉快。

透過月亮所座落的星座、宮位等相關配置，幼年時這些心理上細微的覺受或與母親之間的相處，形成各種基礎模式，栩栩如生地表現出來。以月亮雙子為例，他的媽媽可能是一個愛講話、聰明靈巧的人，出生時或成長過程中，各種想法與聲音布滿了四周，媽媽與自己，或家人與他人間充滿了對話，四周環境甚至有點吵，家裡氛圍是流動的，常常被各種訊息刺激，有許多新奇的圖像、物品，人來人往的—這可能是他生命最早接觸到的場景。對這名孩子來說，各種聲音、多元訊息、新奇的東西、豐富對話、轉不停的想法……是多麼熟悉而自然，不管是快樂的、有點亢奮的，或太過紛亂難受都是熟悉的。

當時我們的理性系統尚未成熟，完全是本能地、直覺地、毫無阻隔地接收，所產生的效應極為巨大，所以我們不會是別的樣子，月亮所代表的一切，是我們先天「歸屬」的。

我們自然而然會成為月亮的型態，去知覺、回應世界，並在其中找到安全感。

那位月亮雙子的孩子，會期待開放好玩的體驗，只要能在任何關係、處境中感受到這些，他就會覺得舒適、安全。反之，若碰到較為固定、傳統、具有規範性的人事物，就會覺得不開心，嚴重的話，甚至會感覺窒息、難以存活。但如果是一位月亮處女的孩子，刺激、多變的人事物，反而會讓他緊張不安，對他來說，規律性、有界定和清楚規範的生活，才能使他感受安定、愉快。

月亮之所以重要，就是因為月亮是我們這一生的「底」。

底層需求：正視自己的獨特，完整自我這幅拼圖

這些孩子即使後來長到了二十歲、四十歲、六十歲，在外觀上變壯、變高、變老，以成人的思想、舉止，行走於各種社會關係、發展個人事業，但「外在」變化，不代表「裡面」也變了—原本那名脆弱、纖細、依偎在母親懷裡喝奶，或者流著鼻涕，因為各種小事而嚎啕大哭的孩子，其實未曾真正離開心靈底端。

不同的月亮配置，會有不同的需求。就像有的孩子因為沒有棒棒糖而大哭；有的則只要媽媽抱，什麼都不要；有的每天能規律地吃飯就很安定；其他只愛玩。月亮雙子和月亮處女的需求不同，當然，需要滿滿飽足感的二宮月亮，和喜歡黏人的七宮月亮也不同。月亮讓我們正視自己的獨特，我們有自己的需求、情緒反應，無法用邏輯分析。 每個孩子都有不同的生命律動，從一開始我們就不同。不過，當我們探向更深的底端，人們又趨於一致，需求交集在月亮本質上。我們都是脆弱、敏感、感性的個體，不論是誰，總需要感受安全以及食物與情感的滿足，依然在得不到時沮喪、憂鬱、嶄露壞脾氣。 《太陽系行星意識》。圖／方智出版提供

人很怕被掀「底」。用月亮的角度來說，掀底會把我們真實的樣子現出來，一掀開，脆弱又幼稚的寶寶形象，會使我們覺得難堪害怕、備受威脅。所以長大的我們學會轉移、掩飾，但越轉移，就越會出現各種問題。現在流行探索「內在小孩」，與月亮的療癒很有關係。

月亮表現出人類本貌，也是心理健康的基底。你不能以理性改變月亮，因為月亮盤踞在潛意識裡。它提醒我們，除非能正視自己最底層的需求—感到安全、放鬆、歸屬、滿足，否則我們無法真正長大。 了解這些，對任何人的成長、自我探索，都極有助益。藉由月亮，我們能從頭梳理、完整自我這幅拼圖，重新再長大一次。 人無法斬斷過去，在月亮的世界中是千真萬確的。

(本文摘錄自《太陽系行星意識》，方智出版，未經同意禁止轉載。)