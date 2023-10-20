沒自信的獅子、很吵的摩羯...為什麼你不像「太陽星座」？原因曝

行星意識：重中之重／成為自己／目標、能力與成就／父系脈絡／榮譽與群體位置／燃燒

在占星被大眾文化吸收之後，太陽星座成為一套流行的詞彙。由於太陽星座簡單易查，只要知道自己的出生日期就好，所以大部分的人都知道自己的星座類型，「哦！你是ＯＯ座的！」也成為彼此認識、建立初步人格概念的基礎語言。

不過，這樣運用星座的方法，明顯是過於簡化了，姑且不論大眾文化中所談的，僅是「太陽」所座落的星座，甚且對太陽這顆行星本身的了解，也不夠確實。

重中之重：一切行星的整合點

用太陽來界定一個人的人格特質雖然簡單快速，但不免掉入一些誤區。我們多半都有類似經驗：牡羊座的人不像牡羊、巨蟹座的人不巨蟹、天蠍座的人大呼冤枉，認為自己一點也不陰險，處女座則想辦法不讓人知道自己的星座，以免被冠上「龜毛」之名。到最後，正確性無關緊要，因為神祕感，多多少少讓人覺得有點道理，至少貼標籤很方便，同時也是茶餘飯後頗具趣味的談資。

然而如果真正了解占星，會發現其實它的理論非常嚴謹，也有極為細膩的分析邏輯，不可能用單一行星加星座來描述一個人。若非用星盤談人格特質不可，只會得到一個結論：每個人都有多重人格。太陽、月亮、上升點，或水星、金星，所有行星座落的星座都是人格的一部分，全都是「我」。當然，太陽在其中特別重要。

本命星盤，是由一個人出生時的太陽系行星分布所構成。這宏偉的太陽系圖若還原為當時太陽系實況，令人離不開目光的，必然是那顆熠熠生輝的太陽。它是太陽系唯一的發光體、重力的中心點，所有行星都圍繞太陽而形成週期性公轉。

任何一張星盤中的太陽，也具有這樣的關鍵意義，它是一切行星的整合點，不管行星有什麼樣不同的質地或發展方向，都會歸整在太陽所代表的人生目標、意志力、活力的展現上。

舉例來說，你的星盤中有月亮牡羊座、金星和火星是獅子座、冥王星是射手座，但你的太陽是巨蟹座，這輩子的生命目標就會彙整在巨蟹上。不管你多會攻擊、多有進取心、熱情、自主性，都會以保護、連結、家的概念為目標，行使它們的能力，若要啟動意志力、活力，也必然與這項目標相關。

太陽的重要性在此，與其拿太陽星座當標籤，貼在每個人的額頭上，當我們遇上任何人的太陽星座時，不如興起探索之心，想想這位獨特的地球旅人的生命意義：「哇！你是天蠍座欸，你這一生想做什麼？」

成為自己：獲得自我圓滿，發展獨有的面貌

有些情況是，因為個人獨特的生命進程或星盤布置，盤主沒有扣準星盤中的太陽發展，反而更強烈地呈現出上升、月亮等其他特質，現實中會有這樣的狀況嗎？當然有，而且還不少見，越年輕的時候，越容易出現。

一位太陽牡羊座的朋友，可能碰上強勢的父母，從小就不准他隨意展現自我（如太陽與土星、冥王有衝突相位），或是天生個性比較封閉、有隱逸傾向（如太陽在十二宮），完全看不出牡羊的特質，反而因為月亮落在魔羯，他的老成、內斂特別鮮明。

太陽的確有可能隱微不彰。

一點都不像自己的星盤太陽，對芸芸眾生來說並不是什麼嚴重的事。飯照吃、舞照跳，人生照樣能過。只是如上所述，太陽與生命核心目標有關，所有行星的表現會整合在太陽的意志、活力上。一個人沒對準他的太陽，等於人生目標不清晰，無法為自己的目標發揮意志力、活力。

不像太陽，一個人可以活，卻活得不像自己。

裡面涉及了生命學習中的核心，僅僅只是「活著」跟「活出自己」，這是兩種截然不同的層次。我們可以渾渾噩噩、不知方向地混日子過，但永遠感覺不出生命的珍貴，也無法辨明人生的意義和自我的重要性。

太陽的存在，揭開了「我」的奧義—我們擁有自己的使命、獨一無二的面貌、我們必須「成為自己」。

所有人都是這樣的，一開始都很困惑，對世界充滿新奇，卻不知道自己是誰，因為好想知道「我是誰」，成長過程中不斷對焦、嘗試，漸漸找到了方向。有了目標後，帶著一股渴望和活力，一步步展現能力、驗證並實現，即使遇到巨大的挫折、痛苦，浮浮沉沉之中，最終完成了自己的期望，得到成就、登上榮耀的舞臺，「我」被肯定了、「我」被拼起來、完整了。

人類傳述的故事中，恆常圍繞在主角千辛萬苦、歷經重重考驗的旅程後，贏取聖杯的英雄主題，因為這是生命自身的經驗，也是我們最喜歡的遊戲、最愛的課程。

經歷並獲得自我圓滿，達成物質和精神的所有目標，是我們來到地球的重要原因之一。

理解太陽，太陽系之旅的首要任務就被揭密了。 《太陽系行星意識》。圖／方智出版提供》

我們得成為自己、圓滿自我。「我」這個概念，到底會是什麼面貌？這一生到底要怎麼做，才能展現出太陽之光？小時候的我，想當總統、醫師、太空人，這就是我們的太陽樣貌嗎？太陽與它的星座、座落的宮位等，到底能給我們什麼提示？

其實總統、醫生、太空人這些兒時的志向，是一種內在投射。回想小時候，當我們看著身邊的人事物、聽著大人的描述、沉迷在電視、電影、電腦、書上的故事時，總有某些人、某種職業的形象深深抓住我們的眼球。對大部分人來說，這些志願未必有現實依據，也未必與我們的能力相符合，當下，我們是被那個人、那個職業獨特的魅力、氣質、意義感所擄獲了。

重點不在具象的職業，而是背後所屬的特質與意義。事實上，太陽星座點出的是某種原型，太陽座落的宮位，則是原型發展的主要場域。

(本文摘錄自《太陽系行星意識》，方智出版，未經同意禁止轉載。)