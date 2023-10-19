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四血型重大疾病風險不同？O型不易得這些病卻有一缺點

聯合新聞網／ 綜合報導
國外多個研究指出，血型與疾病發生的機率有所關連。圖片來源／ingimage
國外多個研究指出，血型與疾病發生的機率有所關連。圖片來源／ingimage

癌症、糖尿病或失智症等等，分別都是困擾現代人們的重大疾病。國外研究發現，染上這些疾病的機率，有可能和個人的血型相互關連。也就是說，常常被拿來作為個人性格占卜等功用的血型，實際上在人的生理上，或許確實有帶來不同的影響。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，血型系統是在1900年，由病理學家卡爾．蘭德施泰納（Karl Landsteiner）率先發現的。四種血型中，A型血液帶有A抗原、B型則是B抗原，AB型兩種抗原都有，O型則是兩種抗原皆無。

長久以來，醫療界就一直嘗試釐清，想知道血型是否和生理機能有相關性。像是2010年，瑞典的大學研究就發現，A型的人罹患胃癌的機率，比O型的人高出1.2倍。或是2009年美國國立癌症研究所的論文指出，B型的人得胰臟癌的機率高出O型1.72倍，得糖尿病的風險則是1.21倍。

另外2014年美國的研究指出，AB型的人也似乎特別容易得到腦中風，比O型高出1.83倍。罹患失智症的機率也是1.82倍。換句話說，幾乎在任何重大疾病的項目裡，O型都是罹患機率最低的。

不過其他研究也發現，比起其他血型，O型的人特別容易被蚊子叮咬。而在重傷大量出血的場合，O型的死亡率也較其他血型高。這是因為在O型的血液裡，能凝結血液的主要因子比其他血型還少。這也使得其他血型和O型比起來，得到心肌梗塞、旅行者血栓症等疾病的機率都更高。因此O型的人，最好特別注意別得外傷，產生失血狀況。

血型

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