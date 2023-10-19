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2024四生肖財運噴發！雞偏財運、猴股市賺飽、這生肖旺到「親友來借錢」

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為有錢要低調，以免親友來借錢示意圖。圖片來源/ingimage
圖為有錢要低調，以免親友來借錢示意圖。圖片來源/ingimage

2024年快到了，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享「2024年4生肖財運驚人」，看看你上榜沒？快趁機會讓自己財富自由吧！

Top4:屬猴

屬猴的人在2024年會有財氣噴發時刻，若有人想要介紹投資收益的項目，可以參考一下。另外2023年底可以多加佈局一些潛力股，若有遇到股市或基金下跌的市場可以逢低買進，能為你在2024年帶來不錯的收益。

Top3:屬鼠

屬鼠的人在2024年財運很好，但小人比較多，因此若有投資獲利或升官加薪不要太高調，或者到處八卦賺多少錢，以免被人借錢。另外想要出國遠行的老鼠，可以在旅途之中找到投資項目，或者發現商機。

Top2:屬蛇

屬蛇的人在2024年財運還不錯，想要購屋者能買到心中理想的房地產，另外有資金卡住或者收不回來的錢也會有人幫忙收回來，若有從事副業的人，也能在副業裡賺到錢。

Top1屬雞

屬雞的人正財運一般，但偏財貴人運勢非常好，會有六合貴人從四面八方湧入，也會有人告訴你好的投資項目。想要買樂透威力彩的人要透過家人朋友來購買，透過他人運勢才能帶旺自己的財運。此外也要小心雖然有偏財投資運但錢容易守不住，錢來來去去，因此要懂得守成才會對你比較好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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