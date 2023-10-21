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卡達斡旋有功！哈瑪斯：基於人道主義釋放2名美國人質

下周生肖運勢／馬心想事成、牛有貴人、這生肖口袋賺飽飽

旺好運／ 曼樺老師
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，10/22-10/28生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.馬

本周運勢發發發，火力十足，為第一名。心想事成，無論工作進度，人際關係掌握，都能順心進展。

2.蛇、狗

蛇：本周運勢突破，甩開陰霾，為第二名。職場人氣高，但相對壓力不小，面對當下接受挑戰，才能日日精進。

狗：本周運勢轉旺，形勢比人強，同為第二名。許多意外的業務找你，忙碌當中財源廣進，欣喜若狂。

3.牛、虎、羊

牛：本周運勢上升，事業上有貴人出現，為第三名。各種謀合機會增多，宜多聽多參考意見，精準行動就對了。

虎：本周運勢越來越好，同為第三名。事業上有新契機，人事上有新夥伴。職場工作進度超前，信心滿滿期待未來。

羊：本周運勢穩中求貴，漸漸向上，同為第三名。事業上經過前半年的折磨，已經理出一個頭緒，順利進行了。

【財運前三名】

1.狗

本周財運當旺，之前別人的休假你工作，終於收到相當的回饋，口袋豐盈飽滿。可以暫時忘卻煩惱，開心吃喝玩耍。

2.馬

本周心想事成，財運跟著事業忙碌而成長，接下來還有好記個案子得忙，卻是忙得開心，忙得滿足快樂。

3.虎

本周財運終於上升，事業上有新契機，並且有意外進財，雖然為數不多，卻是非常令人振奮，信心大旺。

【感情運前三名】

1.蛇

愛情運有利單身，在與朋友打情罵俏中，曖昧關係的感情因此產生，你對她感覺不錯，希望能正式談戀愛。

2.馬

愛情運穩定，周末假期就是陪女友逛街，看電影，然後晚餐，明年應該準備走入婚姻的大事了。

3.虎、兔

虎：愛情運小升，近水樓臺先得月，同一個上班環境中，日漸發現身邊的她是如此的不一樣，喜出望外的心情。

兔：愛情運甜蜜，與女友一起減肥，各種品牌瘦身霜都願意嘗試與網友分享，你頗有心得且樂在其中。

【健康運前三名】

1.狗

健康狀況不錯，每日清晨的跑步，是你最振作的事，跑完，洗澡，吃早餐後，又是新的開始。

2.馬

健康運不錯，喜愛二週一次的洗腳按摩，不只能下半身肢體放鬆，還能整理指甲，修修腳皮，好好愛自己。

3.牛

健康運不錯，愛上清淡素食，愛上蔬菜生機飲食，沒想到因此瞭解大地食材的珍貴與營養。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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