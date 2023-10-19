最怕別人看不起！處女追求完美、射手想證明自己、這星座自尊比天高

人活在世上，總難免可能會被別人做比較，有的人處之淡然，有的人卻很怕被人瞧不起。命理網站旺好運分享「這些星座就是害怕被瞧不起」，上榜的星座你意外嗎？

第三名：處女座

處女座凡事都要追求到完美，只要有一點點不合自己的結果或是比其他人差一點，就會覺得自己很糟糕，但往往都是自己的內心在作祟。

第二名：射手座

射手座雖然平時看起來很樂觀又不在乎大小事，但其實他們很害怕與別人比較，因為他們對於自己有一個很高的要求，總是想證明自己，因此就會害怕被人否定。

第一名：天蠍座

天蠍座總是看起來高冷且自尊心很高，但內心其實很渴望得到認可，而且他們天生非常敏感，因此會用很多包裝來保護自己，就是擔心自己被人看不起。

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