佛系不愛競爭三星座！天秤怕被討厭、雙魚玻璃心、這星座「很會說」抗壓性0

每個人個性大不同，有些人很「狼性」，喜歡與人競爭，做什麼都想要贏，有些人卻很「佛系」，不喜歡與人競爭，只想躺平。命理網站旺好運分享，「這些星座原來競爭性很薄弱」，快看看都有誰上榜。

第三名：天秤座

天秤座其實不怕競爭，但他們知道如果有競爭，就可能會有一些摩擦，因此會打壞兩方原本的關係，這對他們來說是比較在乎的。

第二名：雙魚座

雙魚座很害怕有壓力的感覺，因為他們總是想太多，又很玻璃心，他們喜愛舒適的生活模式，非常討厭麻煩與競爭的事情，是希望一切和平的心態。

第一名：雙子座

雙子座總是變來變去，而且抗壓性又比較低，時常不太能夠堅持自己的想法，導致在各種需要競爭的事情上，常常鬥不過別人，讓自己相當懊惱。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。