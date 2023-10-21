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容易嫁入豪門星座女！金牛品味過人、這星座「大喇喇」反差魅力驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為貴婦示意圖。圖片來源/ingimage
圖為貴婦示意圖。圖片來源/ingimage

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第三名：金牛座

金牛女性格內斂踏實，而且在職場上，她們非常有自律，不僅會讓眾多人欣賞她們的生活與工作模式，也因為這樣會吸引到有品味的豪門世家長大的小孩。

第二名：牡羊座

牡羊女性格很坦蕩蕩，相較其他星座都比較直接且豪爽，因此很容易就跟大家融入在一起，當然被豪門子弟喜愛就會變的更加容易，甚至連對方長輩都會很滿意。

第一名：射手座

射手女性格很樂觀正向，總是散發出一種獨特的灑脫魅力，而且射手女也很能聰明跟靈巧，所以很容易勾到年輕有為的有錢人或富二代，不僅在工作上能協助，還能處理的很好。

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