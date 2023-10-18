雙方各有盤算「藍白合」是否成局？塔羅顯示：小人太多

藍白合是否成局？雖然藍白合會前會之後，外界感覺期望變絕望，一致看衰「合不來」，綜合塔羅專家李靜唯老師解出的3張牌，包含過程、結果和建議。大家怎麼看呢?藍白究竟合不合!

過程「權杖4」是一張團隊牌，他是一個團隊的成功，不是個人的成功，所以逆位當然是整個團隊的失敗啦！確實昨天的會前會看起來藍白並沒有太多的共識，

結果是「金幣國王逆位」，失敗的原因當然是因為兩黨主席跟候選人各有各的堅持和盤算，所以第一輪的談判就卡在「人」和龐大的利益上很難過關！

建議牌「隱者」正位倒是蠻耐人尋味的，「隱者」需要智慧和遠見，而且不能太過挑剔什麼都想要，放在「建議牌」就是建議雙方都要各退一步，不過這張牌也意謂著各方小人口舌是非太多，太多不同的意見會讓整合這條路份外艱難，看來如果是「真心」想要下架民進黨，兩黨主席確實需要過人的智慧了。

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