農曆9月運勢(下)／虎有血光災、羊怕人際糾紛、這生肖當心樂極生悲

時間來到農曆9月，湯鎮瑋老師分享影片「農曆九月，十二生肖月運勢，牛、虎、兔、蛇、馬、羊、豬要注意⚠️」，這裡是指命理學的農曆九月，從國曆10月8日「寒露」節氣到11月8日「立冬」節氣，這也是十二地支的戌月。

▎屬牛 注意身口意

福德星入座，代表福星高照，遇事逢凶化吉，當很累、忙不過來時，會有貴人能幫你一把，建議趁這個月多累積福報，多行善佈施，多結善緣，會有更多人看到你的好。本月要注意管理身口意，最近會遇到別人給你很多建議，不要覺得心煩，這是在考驗你的耐心，也建議放低身段，多跟團隊合作，不要不聽勸捲入口舌是非。

驛馬星動，可以多往遠方走，旅行、出差都可以，工作有調動變化，也是最好的安排。天喜星入座，可能自己或家人會有喜訊，像是結婚、生子、懷孕、抱孫，可以多沾喜事，會更開運。

想開運，多穿戴紅色、粉紅色的衣服飾品，粉水晶、紅水晶，也可以吃紅色食物，例如蘋果、紅色火龍果都可以。可以拜作明佛母，小人遠離。

▎屬虎 當心血光之災

白虎星入座，要注意健康、血光之災，可能老毛病或舊疾復發，身體容易有病痛，可能會需要開刀、治療。在對的月份遇到障礙，多半都能逢凶化吉，驛馬車關也要多注意。

華蓋星入座，才華得以發揮，可以多學第二專長、斜槓人生，對未來的工作事業都會加分，今年要多一點危機意識，本月更不要太安逸偷懶，可以先步局規劃未來。

想開運，可多穿戴綠色系衣服、飾品，綠水晶、綠幽靈、綠色琥珀，可以多吃綠色食物，可以多祈求綠度母，可以多念六字大明咒，祈求善緣。

▎屬兔 當心樂極生悲

農曆9月是六合月份，兔今年犯太歲，農曆9月會出現好的機會，如果有一些卡關問題，可能會出現轉機。本月不要太安逸，也不要放棄之前的堅持，只要你是做對的事情，就會有的結果。

有一顆暴敗星，如果遇到好事，容易樂極生悲。建議如果知道將有好事，不可以在事情開花結果前到處炫耀慶祝，容易遇到小人破壞。總之，有好事要低調，等事情塵埃落定再公開。本月容易背黑鍋或被誤會，多保持耐心等待好結果。

想開運，可以穿戴藍色系、黑色系衣服、飾品，但不要穿全身黑，可以戴黑曜石、翁珀、青金石、藍玉髓，可以多祈求綠度母、觀音。

▎屬蛇 多聽女性的建議

驛馬星動，建議多去旅遊、出差，或是有職務上的變動，都是好事。建議順其自然接受挑戰，對未來發展是好的。

有月德星入座，建議多聽女性長官、女性長輩、女性朋友的建議，不要覺得她們念你很煩，她們是你的貴人。桃花運不錯。可以多藉由旅遊、女性長輩牽線，會容易遇到正緣。

小耗星入座，容易會有花錢欲望，也容易掉東西，東西容易壞掉需要修理，本月支出意外增加，要多注意。

想開運，多穿戴紅色、粉紅色系衣服，可以帶粉水晶、紅瑪瑙，可以帶來幸運。可以多拜土地公，生活大小事守護神，對運氣有幫助。想求桃花也可以拜月老。

▎屬馬 財運佳容易中獎

容易有小確幸，本月有偏財運，連抽獎都容易中。屬馬的人可以小試手氣，如果得到偏財，也要多佈施，累積好運。

解神星入座，之前遇到的健康、財運危機都能化解，可以說是「關關難過關關過」，也有貴人幫助你度過難關，本月要正向努力，不要太懶惰，會浪費好機會。

如果要簽約、買賣東西，要多注意細節，本月有官符星，所以有合作案要簽約，千萬不要急躁，要多評估合約內容。華蓋星入座，可以學習第二專長、斜槓人生，會對未來在事業發展有幫助。

想開運，可以多穿戴綠色系衣服、飾品，配戴綠幽靈、綠髮晶、綠琥珀，可以多祈求金剛薩棰。

▎屬羊 容易捲入複雜人際關係

太陰星入座，利女不利男，男生本月會有較多障礙，要特別注意桃花問題，和人互動要謹守分際，免得變成性騷擾，要多注意身口意行為。女生本月心想事成，突破難關，生活上也有小確幸。

貫索星入座，人際關係上會有一些複雜情況，可能被道德綁架，或是捲入家人或同事的紛爭，可能會覺得很累，屬羊的人要記得不要當濫好人，要有智慧，而不是一直忍耐。

屬羊男性本月容易忍無可忍爆炸，建議要明哲保身，人要堅持做對的事情，要走正道堅持底，就能提升正能量。

想開運，建議穿戴黃色、咖啡色、土色系衣服，配戴黃水晶、蜜蠟，可以拜土地公。

▎屬豬 注意身體健康

陌越星入座，要廣結善緣，善待身邊每一個人，都可能成為你的貴人。本月有一顆病符星，要多注意健康狀態，不要忽略天氣變化，要補充睡眠、多養生、運動。如果家人身邊的人有喜事，都可以讓你有好運能量。

因為陌越星、喜神星入座，會容易遇到環境波動的無妄之災，可能工作一時會遇到延誤，但之後有機會因禍得福。

想開運，可以多穿戴白色、金色、銀色系的衣服，戴白水晶、金珀，穿金戴銀可以增加好運，可以多祈求藥師佛。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。